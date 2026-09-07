W sądzie federalnym w USA toczy się postępowanie przeciwko grupie 18 osób oskarżonych o udział w jednej z największych kradzieży kryptowalut w historii kraju – przekazała agencja Associated Press. Główny oskarżony, 22-letni Malone Lam, zawarł ugodę procesową po tym, jak wraz ze wspólnikami wyłudził od prywatnego inwestora z Waszyngtonu cyfrowe aktywa warte ponad 240 mln dol..

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Jak doszło do kradzieży 240 mln dolarów w bitcoinach?

Przestępcy skontaktowali się telefonicznie z poszkodowanym, podszywając się pod przedstawicieli firmy Google oraz giełdy kryptowalutowej Gemini. Pod pretekstem ochrony przed rzekomym atakiem złośliwego oprogramowania skłonili go do przekazania dostępu do dysku sieciowego oraz ujawnienia kodów autoryzacyjnych.

Przejęcie tych danych umożliwiło wyprowadzenie ponad 4100 bitcoinów. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa wytypowała ofiarę ze względu na jej znaczny majątek zgromadzony w walutach cyfrowych. Do ukrycia pochodzenia funduszy zaangażowano wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, a płatności przepuszczano przez wiele giełd i wymieniano na waluty tradycyjne. Jeden ze współsprawców, Jeandiel Serrano, założył konto na giełdzie bez ukrycia adresu IP. Pozwoliło to FBI powiązać transakcję z wynajmowaną nieruchomością w Kalifornii.

Luksusowe samochody, porwanie i błędy hakerów. Kulisy śledztwa FBI

Skradzione fundusze zostały przeznaczone na zakupy luksusowych dóbr, w tym sportowych pojazdów, prywatnych lotów oraz nieruchomości. Z ustaleń AP wynika, że sam Malone Lam wydał w jeden wieczór w klubie nocnym ponad 569 tys. dol..

Publiczne pokazywanie majątku zwróciło uwagę nie tylko organów ścigania, ale również innych grup przestępczych. Rodzice jednego z oskarżonych, Veera Chetala, zostali porwani w stanie Connecticut przez napastników dążących do wymuszenia części udziałów w skradzionych bitcoinach. Udaremnienie porwania przez policję przyspieszyło działania FBI, które podczas przeszukania mieszkania Chetala zabezpieczyło 37 mln dol. w kryptowalutach.

– Ten luksusowy styl życia, o którym tak wielu młodych mężczyzn i kobiet mogłoby tylko pomarzyć, został zbudowany na fundamencie oszustwa. Z kolei sędzia Alicia Valle porównała postawę głównego oskarżonego do postaci „Ferrisa Buellera na złej drodze” – wskazał prokurator William Hart.

Przestępczość kryptowalutowa w USA

Według danych przytaczanych przez Associated Press, liczba zgłoszeń dotyczących oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami wzrosła w FBI o niemal 50 proc. w 2025 r.. Jednocześnie wskazano na zmiany w podejściu regulacyjnym w Stanach Zjednoczonych. Departament Sprawiedliwości zlikwidował wyspecjalizowaną jednostkę zajmującą się przestępczością kryptowalutową. Zmiana polityki rządu doprowadziła do ograniczenia kontroli nad rynkiem aktywów cyfrowych.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zwracają uwagę na rozwój podziemnej subkultury „The Com”, zrzeszającej młodych hakerów.

Dotychczas zarzuty postawiono 18 osobom. Trzech współsprawców usłyszało już wyroki, w tym kary około 6 lat pozbawienia wolności dla osób odpowiedzialnych za pranie pieniędzy. Malone Lam oczekuje na decyzję sądu, a grożący mu wymiar kary wynosi co najmniej 14 lat więzienia.