Film, który miał premierę 4 września, znalazł się w trendach w 101 krajach, zajmując pierwsze miejsce m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Brazylii.

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Marcin Dorociński w gwiazdorskiej trójce w „Katastrofie w duecie”

Polski aktor występuje w tym filmie w dużej roli, partnerując Ryanowi Reynoldsowi i Kennethowi Branaghowi.

Akcja toczy się w 1989 r. Grany przez Reynoldsa porucznik Troy „Assassin” Kelly ma do wypełnienia tajną misję w ZSRR. Jednak jego samolot zostaje ostrzelany i dochodzi do katastrofy. Gdy Troy odzyskuje przytomność, jest obok niego Nikołaj Ustinow, były wysoko postawiony agent KGB, w którego wciela się Kenneth Branagh. Ustinow jest fanem Ameryki i chce Troyowi pomóc wydostać się z matni.

Polski aktor gra Rosjanina Aleksandra Wołkowa, który ściga głównych bohaterów filmu. To bezwzględny agent KGB, będący głównym czarnym charakterem.

Marcin Dorociński wkrótce jako kinowy Wokulski

W czerwcu 2024 r., po ostatnim klapsie na planie „Mayday”, aktor na Facebooku napisał: „Kończę prawie czteromiesięczną pracę przy tym fantastycznym projekcie”. Nie ukrywał też, że czuje się zachwycony, iż mógł grać z wybitnymi aktorami, m.in. Kennethem Branaghiem. Wcześniej, w czasie zdjęć w Budapeszcie, zamieścił prywatne zdjęcie z tym aktorem i napisał m.in.: „Są takie rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom – powiedział tytułowy bohater „Hamleta” Szekspira. I są takie spotkania aktorskie, o których nie śniło się mnie – bo nie miałem śmiałości, bo myślałem – Jak to? Ja? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?”.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza rola w megaprodukcji Hollywoodu. Wcześniej zagrał w „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” kapitana okrętu podwodnego „Sewastopol” w hitowej produkcji z Tomem Cruise’em. W filmie „Gambit królowej” pokazał się jako rosyjski arcymistrz szachowy Wasilij Borgow.

I są takie spotkania aktorskie, o których nie śniło się mnie – bo nie miałem śmiałości, bo myślałem – Jak to? Ja? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Marcin Dorociński

A już niedługo zobaczymy w kinach Marcina Dorocińskiego jako Wokulskiego w „Lalce”. Premiera 28 września. W kinowej ekranizacji dzieła Prusa zobaczymy też Marka Kondrata, Agatę Kuleszę, Andrzeja Seweryna, Kamilę Urzędowską, Marię Dębską.