Chcemy w znaczącym stopniu uczestniczyć w finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce

Już na etapie budowy strategii określiliśmy nasz apetyt na finansowanie transformacji energetycznej w Polsce: chcemy mieć ponad 20 proc. tego finansowania. Dlatego wzmocniliśmy zasobowo obszar związany z energetyką i rozszerzyliśmy go o ekspertyzę technologiczną. Umiemy więc wbudować ocenę technologiczną w proces kredytowy. Jako największy bank w Polsce mamy wystarczająco dużo kapitału i płynności, żeby podstawiać finansowanie dla tego sektora – mówi Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący obszar finansów i rachunkowości.

