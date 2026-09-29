Polska motoryzacja po 1989 roku nie miała strategii. Compass 2035 wyznacza kierunek

Fabrykę można zbudować, ale klientów trzeba jeszcze przekonać. Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, wyjaśnia, dlaczego polska motoryzacja potrzebuje stabilnych zasad zamiast dopłat z datą ważności. W rozmowie o strategii Compass 2035 mówi też o szansach na przełom w Jaworznie i o tym, co może skłonić kierowców do przesiadki do elektryka.

