Poczta Polska wzmacnia infrastrukturę logistyczną i rozwija obsługę gotówki

Rozwijamy naszą infrastrukturę logistyczną, inwestujemy w sortery, testujemy różne pojazdy i chcemy wdrażać nową mobilność. Jednocześnie inwestujemy 270 mln zł w rozwój logistyki gotówki – to niezwykle ważny obszar wzmacniający odporność państwa w sytuacjach kryzysowych – mówi Sławomir Żurawski, wiceprezes ds. operacyjnych Poczty Polskiej. Jak Poczta rozumie nową mobilność i co robi, by ją wdrażać?

