„W 2026 r. rosyjska armia ledwo poruszała się do przodu w Ukrainie, ale Rosja cały czas aktualizowała swoje mapy i roszczenia” – stwierdził jeden z zachodnich analityków, Clement Molin. Teraz różnica między rosyjskimi mapami i rzeczywistością wynosi już ponad 5 tys. km kw.

„Rok zaczął się od niewielkich różnic, które zamieniły się w prawdziwą przepaść” – napisał kolejny ekspert. W styczniu niezgodności między danymi rosyjskiego sztabu generalnego (publikowanymi m.in. przez propagandową agencję RIA) a rzeczywistością wynosiły 1-1,9 tys. km kw. We wrześniu wzrosła kilkakrotnie.