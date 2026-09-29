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Władimir Putin na spotkaniu z generałami w sierpniu b.r.
„W 2026 r. rosyjska armia ledwo poruszała się do przodu w Ukrainie, ale Rosja cały czas aktualizowała swoje mapy i roszczenia” – stwierdził jeden z zachodnich analityków, Clement Molin. Teraz różnica między rosyjskimi mapami i rzeczywistością wynosi już ponad 5 tys. km kw.
„Rok zaczął się od niewielkich różnic, które zamieniły się w prawdziwą przepaść” – napisał kolejny ekspert. W styczniu niezgodności między danymi rosyjskiego sztabu generalnego (publikowanymi m.in. przez propagandową agencję RIA) a rzeczywistością wynosiły 1-1,9 tys. km kw. We wrześniu wzrosła kilkakrotnie.
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