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Kiedyś malowanie trawy, dziś fałszowanie map. Rosyjscy generałowie boją się Putina

Na całym froncie Rosja dorysowała sobie ponad 5 tysięcy kilometrów kwadratowych podbitych terenów Ukrainy. Ale za to przespała ukraińską kontrofensywę i utratę znacznego terytorium.

Publikacja: 29.09.2026 17:52

Władimir Putin na spotkaniu z generałami w sierpniu b.r.

Władimir Putin na spotkaniu z generałami w sierpniu b.r.

Foto: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Andrzej Łomanowski

„W 2026 r. rosyjska armia ledwo poruszała się do przodu w Ukrainie, ale Rosja cały czas aktualizowała swoje mapy i roszczenia” – stwierdził jeden z zachodnich analityków, Clement Molin. Teraz różnica między rosyjskimi mapami i rzeczywistością wynosi już ponad 5 tys. km kw.

„Rok zaczął się od niewielkich różnic, które zamieniły się w prawdziwą przepaść” – napisał kolejny ekspert. W styczniu niezgodności między danymi rosyjskiego sztabu generalnego (publikowanymi m.in. przez propagandową agencję RIA) a rzeczywistością wynosiły 1-1,9 tys. km kw. We wrześniu wzrosła kilkakrotnie.

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