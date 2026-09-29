Alert RCB wysłano we wtorek do odbiorców w powiecie słupskim.

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„Plaże w Ustce są zamknięte z powodu zanieczyszczenia brzegu. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka" – przekazano w komunikacie.

W poniedziałek usteckie plaże decyzją Urzędu Morskiego w Słupsku zostały zamknięte do czasu usunięcia z nich substancji ropopochodnej, którą wyrzucił Bałtyk na odcinku plaż od Rowów w województwie pomorskim do Rusinowa na Pomorzu Zachodnim.

- To jest substancja ropopochodna, ale co dokładnie, jeszcze nie wiemy. Pobrane zostały próbki do badań – powiedziała w poniedziałek, w rozmowie z TVN24, Anna Sędzińska, dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. – Substancja została na pewno wyrzucona przez morze. Mamy pewne podejrzenia co do jednostki, która zachowała się niezgodnie z prawem w morzu. Podejmujemy działania wyjaśniające w tej sprawie – dodała.