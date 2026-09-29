Spadek temperatur będzie szczególnie odczuwalny na przełomie października i listopada
Przełom września i października zapowiada się bardzo spokojnie. Dni będą na ogół słoneczne, jedynie miejscami może wystąpić małe lub umiarkowane zachmurzenie. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej w tym tygodniu nie trzeba będzie martwić się opadami. Wraz z nadejściem października noce będą już chłodniejsze, z ryzykiem przygruntowych przymrozków. Większe ochłodzenie, związane z nadejściem niżu, przyjdzie do Polski w połowie przyszłego miesiąca.
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IMGW podzielił się prognozą długoterminową na okres 5 tygodni – od 5 października do 8 listopada. Okazuje się, że przez znaczną część nadchodzącego miesiąca średnia temperatura w prawie całym kraju będzie wyższa od wieloletniej normy. W pierwszej połowie października średnia temperatura powietrza w większości kraju wyniesie około 10–12 stopni Celsjusza, przy czym maksymalna może wynieść nawet 16 stopni. W drugiej połowie miesiąca będzie już stopniowo spadać w związku z nadejściem niżu. Średnie temperatury wyniosą wtedy 7–10 stopni.
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Średnia temperatura powietrza od 5 października do 8 listopada
Październik będzie również miesiącem opadów. Pojawią się one już na początku miesiąca i według prognoz IMGW będą szczególnie intensywne 8 października. Tego dnia deszcze prawdopodobnie wystąpią w całym kraju. Taka pogoda utrzyma się przez kolejne dni.
Opad atmosferyczny od 29 września do 8 października
Największy spadek temperatur wystąpi na początku listopada. Od 2 do 8 listopada temperatura prognozowana na południu kraju będzie przeważnie o 0,3–1,1 stopnia niższa od typowej, a w rejonie Tatr o 2,3 stopnie. W tym okresie średnia temperatura powietrza będzie wynosić między 2 a 8 stopni Celsjusza, a w regionach górskich może spaść nawet do 0.
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