Rządowy poradnik ma charakter edukacyjny, a zgromadzenie zapasów jest dobrowolne. Jednak odpowiednie przygotowanie – niezależnie od tego, czy chodzi o blackout, powódź czy inny kryzys – pozwala ograniczyć stres i zyskać czas na reakcję w pierwszych godzinach zagrożenia.

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Woda i żywność: podstawa domowych zapasów na wypadek kryzysu

Jednym z najważniejszych zaleceń ekspertów jest zgromadzenie zapasów pozwalających przetrwać 72 godziny bez wychodzenia z domu i pomocy z zewnątrz. Kluczowym elementem jest odpowiednia ilość wody – na każdą osobę powinny przypadać co najmniej 3 litry dziennie. Dla jednej osoby oznacza to więc minimum 9 litrów na trzy doby, a już dla czteroosobowej rodziny – 36 litrów.

Oprócz zapasów płynów w domu powinna znaleźć się żywność o długim terminie przydatności do spożycia, którą można łatwo przygotować bez dostępu do prądu czy gazu.

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To także warto mieć w domu: gotówka, apteczka i sprzęt awaryjny

W sytuacji kryzysowej mogą zawieść systemy płatności elektronicznych, sieć komórkowa czy dostęp do internetu. Dlatego rządowy poradnik radzi, aby przygotować:

Gotówkę w różnych nominałach – umożliwi ona zakup najpotrzebniejszych rzeczy, gdy terminale i bankomaty nie będą działać;

Rozbudowaną apteczkę zawierającą m.in. leki przyjmowane na stałe, środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, leki na problemy żołądkowe, środki opatrunkowe i odkażające, termometr i rękawiczki jednorazowe;

Sprzęt do łączności i oświetlenia – telefon, latarkę, zapasowe baterie, naładowany powerbank oraz radio na baterie lub korbkę, które poinformuje nas o komunikatach służb w razie awarii sieci.

Plan kryzysowy i plecak ewakuacyjny

Kryzys może zastać domowników w różnych miejscach, na przykład rodziców w pracy, a dzieci w szkole. Zanim dojdzie do sytuacji awaryjnej, warto ustalić rodzinny plan działania, w tym dwa miejsca spotkań (jedno w pobliżu domu, drugie poza miejscowością) na wypadek braku łączności telefonicznej. Dla najmłodszych i seniorów dobrze jest przygotować karteczki z danymi kontaktowymi, a zwierzęta domowe zaczipować.

W przypadku konieczności nagłego opuszczenia mieszkania niezbędny okaże się także plecak ewakuacyjny. Powinien go posiadać każdy domownik (w tym dzieci – z zawartością dopasowaną do wieku). W środku powinny znaleźć się m.in.: