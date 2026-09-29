Co trzeba mieć w domu na wypadek kryzysu? Zapasy na pierwsze 72 godziny
Rządowy poradnik ma charakter edukacyjny, a zgromadzenie zapasów jest dobrowolne. Jednak odpowiednie przygotowanie – niezależnie od tego, czy chodzi o blackout, powódź czy inny kryzys – pozwala ograniczyć stres i zyskać czas na reakcję w pierwszych godzinach zagrożenia.
Jednym z najważniejszych zaleceń ekspertów jest zgromadzenie zapasów pozwalających przetrwać 72 godziny bez wychodzenia z domu i pomocy z zewnątrz. Kluczowym elementem jest odpowiednia ilość wody – na każdą osobę powinny przypadać co najmniej 3 litry dziennie. Dla jednej osoby oznacza to więc minimum 9 litrów na trzy doby, a już dla czteroosobowej rodziny – 36 litrów.
Oprócz zapasów płynów w domu powinna znaleźć się żywność o długim terminie przydatności do spożycia, którą można łatwo przygotować bez dostępu do prądu czy gazu.
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Kryzys może zastać domowników w różnych miejscach, na przykład rodziców w pracy, a dzieci w szkole. Zanim dojdzie do sytuacji awaryjnej, warto ustalić rodzinny plan działania, w tym dwa miejsca spotkań (jedno w pobliżu domu, drugie poza miejscowością) na wypadek braku łączności telefonicznej. Dla najmłodszych i seniorów dobrze jest przygotować karteczki z danymi kontaktowymi, a zwierzęta domowe zaczipować.
W przypadku konieczności nagłego opuszczenia mieszkania niezbędny okaże się także plecak ewakuacyjny. Powinien go posiadać każdy domownik (w tym dzieci – z zawartością dopasowaną do wieku). W środku powinny znaleźć się m.in.:
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