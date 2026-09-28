Położony w województwie śląskim Kozubnik był luksusowym kurortem, który oferował wypoczynek na najwyższym poziomie. Jego budowę ukończono w 1970 r. Malownicze otoczenie i rozbudowana infrastruktura przyciągały wczasowiczów, ale kompleks pełnił również inne funkcje – organizowano w nim partyjne narady oraz konferencje.

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Baseny, korty i hotele ze szkła. Takie atrakcje oferował dawniej Kozubnik

Na terenie dawnego kurortu znajdował się kompleks trzech krytych basenów, sauna, solarium, korty tenisowe, wyciąg narciarski, kręgielnia, bilard i salon gier. Goście mogli korzystać również z odnowy biologicznej, rehabilitacji, salonu fryzjerskiego, sali kinowej i telewizyjnej, amfiteatru, dyskoteki i nocnego klubu. Działały tu liczne kawiarnie, stołówka, a ośrodek zapewniał opiekę medyczną oraz dostęp do karetki pogotowia. Hotele były bardzo nowoczesne jak na owe czasy, a do ich budowy wykorzystano szkło oraz aluminium.

Jak donosi „Dziennik Zachodni”, Kozubnik odwiedzali partyjni dygnitarze, w tym syn Leonida Breżniewa. Krążyły również pogłoski o jego potencjalnym znaczeniu wojskowym. W razie konfliktu obiekt miał służyć jako zapasowe centrum dowodzenia Układu Warszawskiego.

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Po latach dewastacji trwa odbudowa obiektu

Wraz z upadkiem PRL-u ośrodek zaczął stopniowo podupadać. W 1996 r. ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa zarządzającego obiektami. Wartościowe przedmioty rozkradziono, a obiekty zostały zdewastowane. Obecnie turyści zainteresowani historią mogą jedynie zwiedzać ruiny dawnego kurortu.

Jak opisuje „Dziennik Zachodni”, od kilku lat Kozubnik przechodzi stopniową przemianę. Inwestycja jest realizowana etapami przez Sawa Apartments, a deweloper chce przekształcić dawny kurort w nowoczesny kompleks wypoczynkowy.