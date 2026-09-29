Według oficjalnych danych, przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą, Gibała uzyskał 36,38 proc. poparcia. W drugiej turze 11 października zmierzy się z senator Monika Piątkowską (popieraną przez KO i PSL), która zebrała 29,91 proc. głosów.

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Kluczowe obietnice. Co Gibała zaoferował krakowianom?

Łukasz Gibała kandydował w wyborach jako bezpartyjny, z poparciem przewodniczącego rady dzielnicy Stare Miasto Jana Hoffmana – jednego z inicjatorów referendum odwołującego w maju Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta. Hoffman cztery dni przed wyborami ogłosił swoją rezygnację z własnego startu w wyborach.

Gibała, otrzymując poparcie Hoffmana, zobowiązał się spełnić jego postulaty. Wśród nich są: zewnętrzny audyt miasta, mniejsza i racjonalna strefa czystego transportu (SCT), pozostawienie fachowców w urzędzie miasta oraz przywrócenie biletu 20-minutowego.

We własnym programie wyborczym Gibała wymieniał 10 punktów: „Nie” dla kolesiostwa, naprawa finansów, transport, planowanie przestrzenne, zdrowie, sport bliżej mieszkańców, gospodarka, mieszkalnictwo, turystyka, seniorzy.

Czwarta próba sięgnięcia po władzę w Krakowie

Gibała po raz czwarty ubiega się o fotel prezydenta Krakowa. Również jako bezpartyjny startował w 2014, 2018 i 2024 r. z własnych komitetów wyborczych.

Podczas wyborów w 2024 r. przegrał w II turze z Miszalskim różnicą ok. 2 punktów procentowych (ok. 5 tys. głosów). W 2014 i 2018 r. z trzecim wynikiem pod względem liczby głosów nie przechodził do II tury. W 2014 r. uzyskał ponad 11 proc. poparcia, przegrał z Markiem Lasotą i Jackiem Majchrowskim. W 2018 – ponad 17 proc. poparcia, przegrał z Jackiem Majchrowskim i Małgorzatą Wassermann.

W 2024 r. w II turze miał poparcie przeciwników Platformy Obywatelskiej: PiS-u i Konfederacji – formacje te uznały go za "mniejsze zło" niż Miszalskiego, co argumentowały tym, że w przypadku wygranej posła Koalicji Obywatelskiej władza w Krakowie należałaby całkowicie do KO, które uzyskało już większość w radzie miasta. Poparła go wtedy również posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek.

Gibała słynie z krytyki władz miasta. Sprzeciwiał się zarówno polityce urzędującego przez 22 lata Jacka Majchrowskiego, jak i Miszalskiego. Jego stowarzyszenie od lat dystrybuuje gazetki, w których punktowane są – według stowarzyszenia – błędy magistratu i prezentowane pomysły Gibały na poprawę sytuacji w mieście.

W styczniu radny przyłączył się do zbiórki podpisów ws. organizacji referendum odwołującego Miszalskiego. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców wsparło skuteczną kampanię referendalną kwotą – jak ustaliły media – niemal 1,9 mln zł. Sam Gibała nie podawał kwoty, jaką organizacja przeznaczyła na kampanię, ale tłumaczył, że pieniądze zostały zabezpieczone dzięki prowadzonej przez niego w przeszłości firmie Ducator, produkującej m.in. filament.

Od Platformy Obywatelskiej do Ruchu Palikota

Gibała od 2018 r. zasiada w radzie miasta, przewodniczy klubowi Kraków dla Mieszkańców, prowadzi stowarzyszenie pod tą samą nazwą (wcześniejsza nazwa stowarzyszenia to Logiczna Alternatywa).

Współpracował m.in. z warszawskim aktywistą Janem Śpiewakiem, z którym w 2019 r. współzałożył stowarzyszenie Energia Miast, mające być nową siłą polityczną, skupiającą niezależnych samorządowców.

W przeszłości należał do Platformy Obywatelskiej. W 2006 r. został wybrany na radnego sejmiku z ramienia tej partii. W 2007 r. uzyskał mandat posła, otrzymując prawie 11,5 tys. głosów. W latach 2010-2012 był przewodniczącym PO w Krakowie. Ponownie mandat poselski uzyskał w 2011 r., kiedy zagłosowało na niego ponad 18,5 tys. mieszkańców. W 2012 r. wystąpił z PO, ponieważ w – jego ocenie – partia odeszła od idei wartości obywatelskich i wolnorynkowych. Wraz z grupą swoich zwolenników wstąpił do Ruchu Palikota, do którego przynależał przez dwa lata. Jako poseł dwóch kadencji przynależał do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Znalazł się w rankingu najlepszych posłów tygodnika "Polityka". W 2015 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat senatora z własnego komitetu wyborczego, zajmując ostatnie, trzecie miejsce w okręgu krakowskim.

Urodzony w 1977 r. w Krakowie Łukasz Gibała studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, był na rocznym stypendium na Uniwersytecie Notre Dame w USA, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Przez kilka lat był pracownikiem naukowym. Jako przedsiębiorca prowadził firmę produkującą m.in. filamenty do drukarek 3D.

Wychował się na Prądniku Czerwonym. Obecnie mieszka na Woli Justowskiej.