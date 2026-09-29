Jak poinformowało Narodowe Centrum Kultury, Aldona Machnowska-Góra rozpocznie pracę na stanowisku zastępczyni dyrektora 6 października.

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Czym w NCK będzie zajmować się Aldona Machnowska-Góra?

W nowej roli Aldona Machnowska-Góra będzie odpowiadać za pion programowy instytucji, obejmujący m.in. działalność galeryjną, programy edukacji kulturowej oraz rozwój wydarzeń cyklicznych i innych przedsięwzięć.

Do jej obowiązków należeć będą również kluczowe działania strategiczne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dostępności.

Machnowska-Góra zastąpi na tym stanowisku Michała Kosiorka. W ostatnich dniach objął on funkcję zastępcy dyrektora ds. historii w przestrzeni publicznej w Instytucie Pileckiego.

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W latach 2020–2026 Aldona Machnowska-Góra była zastępczynią prezydenta Warszawy. W tym czasie współtworzyła i nadzorowała politykę kulturalną miasta oraz zarządzała strategicznymi projektami inwestycyjnymi o międzynarodowej skali. Wśród nich NCK wymienia budowę nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz projekt Sinfonia Varsovia.

Jak podkreślono w komunikacie Narodowego Centrum Kultury, Machnowska-Góra uczestniczyła również w tworzeniu warszawskiej strategii rozwoju kultury, łącząc perspektywę instytucji publicznych z dialogiem z sektorem pozarządowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na różnych szczeblach zarządzania kulturą. Współtworzyła niezależny Teatr Konsekwentny, kierowała Teatrem WARSawy, a następnie pracowała jako zastępczyni dyrektora Teatru Studio.

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Nowa zastępczyni dyrektora NCK od lat uczestniczy również w ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięciach kulturalnych. Z Narodowym Centrum Kultury współpracowała m.in. przy współKongresie Kultury w 2024 r., określonym przez NCK jako przełomowa inicjatywa środowiskowa. Była także zaangażowana w ważne wydarzenia i projekty organizowane w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, podkreślił, że Machnowska-Góra ma ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu kulturą. – Aldona Machnowska-Góra to wybitna menedżerka kultury z ponad 25-letnim doświadczeniem, wyróżniająca się unikalnym, systemowym myśleniem o zarządzaniu kulturą oraz głębokim rozumieniem zależności między miejskim ekosystemem kulturalnym a polityką społeczną i strategicznym rozwojem, dlatego bardzo się cieszę, że Aldona Machnowska-Góra przyjęła moją propozycję dołączenia do kierownictwa NCK – powiedział Robert Piaskowski, cytowany na stronie internetowej NCK.

Dyrektor NCK zaznaczył, że współpracował z Machnowską-Górą już wcześniej – w okresie, gdy pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. kultury, a także przez wiele lat w ramach Koalicji Miast dla Kultury. – Pani Machnowska-Góra doskonale rozumie kontekst działania instytucji publicznych i zna uwarunkowania, w których pracują samorządy, organizacje społeczne i twórcy. Przez lata zbudowała w środowisku kultury relacje oparte na szacunku i uważności. To bezcenny kapitał, który powinien nadal pracować dla kultury – teraz w skali całego kraju – stwierdził.

Piaskowski podziękował również dotychczasowemu zastępcy dyrektora instytucji. – Jednocześnie dziękuję Michałowi Kosiorkowi za pracę dla NCK w ostatnich latach i życzę mu powodzenia w realizacji nowych wyzwań w Instytucie Pileckiego – dodał.