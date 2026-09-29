Szpital potwierdził serwisowi, że redukcja zatrudnienia opiekunów medycznych już trwa.

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Szpital Czerniakowski szuka oszczędności. Pracę stracić może nawet 30 opiekunów medycznych

Od 30 lipca wypowiedzenia otrzymało 15 opiekunów medycznych, a kolejnym czterem objętym okresem ochronnym zaproponowano zmianę stanowiska z opiekuna medycznego na pracownika pomocniczego. To jednak nie koniec zwolnień. Placówka planuje wręczyć wypowiedzenia jeszcze dziewięciu osobom.

Według szacunków Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, redukcja zatrudnienia opiekunów medycznych przyniesie około 5,8 mln zł oszczędności rocznie.

– Mając na uwadze, że największe źródło kosztów Spółki stanowią wynagrodzenia pracowników, działania naprawcze obejmują analizę optymalnego poziomu zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych oraz segmentach świadczonych usług – wyjaśniła Rynkowi Zdrowia placówka.

Jednocześnie podkreśliła, że zatrudnienie opiekunów medycznych, w przeciwieństwie do pielęgniarek, nie wynika z obowiązujących norm dotyczących świadczeń gwarantowanych. Tym samym szpital nie ma obowiązku zatrudniania opiekunów medycznych.

– Obowiązki opiekunów medycznych przejmą częściowo pielęgniarki (obowiązki związane z pielęgnacją i opieką nad pacjentem), co mieści się w ich zakresach obowiązków. Natomiast pozostałe obowiązki, a w szczególności polegające na transporcie pacjentów na badania, przejmą pracownicy pomocniczy, których liczba zostanie zwiększona o 5 osób – przyznał szpital i dodał, że rozwiązanie to nie wpłynie na jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjentów.

Szpital Czerniakowski w Warszawie w 2025 r. zatrudniał czterech lekarzy-milionerów.

Szpital Czerniakowski w Warszawie zaznacza, że przewiduje ograniczenie zatrudnienia we wszystkich grupach zawodowych. Jednocześnie z przekazanych przez placówkę danych wynika, że wydatki na wynagrodzenia lekarzy wzrosły z 85,93 mln zł w 2025 r. do planowanych 90,35 mln zł w 2026 r., czyli o ponad 4,4 mln zł.

– Wynagrodzenia lekarzy, obejmujące umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy kontraktowe, stanowiły w roku 2025 43,67 proc. wszystkich kosztów wynagrodzeń – przekazała Rynkowi Zdrowia placówka. – W 2025 roku było 4 lekarzy, których łączne wynagrodzenie wypłacone przez Szpital przekroczyło 1 mln zł brutto rocznie. Byli to lekarze zatrudnieni na kontraktach – dodał szpital.

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