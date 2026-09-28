Maciejewski podkreśla, że dziś AI w medycynie gadżetem już nie jest. - Używamy tych narzędzi już na co dzień. Aplikacje, które będą już dostępne publicznie na Platformie Usług Inteligentnych w ramach Centrum e-Zdrowia, są oparte o sztuczną inteligencję, wspierają radiologów czy specjalistów od medycyny obrazowej w opisywaniu badań obrazowych i wydawaniu wyników – tłumaczy.
Wiceminister podkreśla, że sztuczna inteligencja jest dziś wbudowana w urządzenia, z których korzysta się w ochronie zdrowia. - Jeżeli chodzi o moją specjalizację lekarską, czyli w położnictwie i ginekologii, aparaty ultrasonograficzne w tej chwili już są wyposażone w takie algorytmy. Pilnują badającego, żeby wykonał prawidłowo protokół badania. Same robią pomiary, co potrafi skrócić czas badania od dziesięciu do piętnastu procent – tłumaczy.
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Dzięki użyciu AI, jak mówi wiceminister, lekarz ma czas na to, by „przekazać informację pacjentowi, kobiecie w ciąży, która tej informacji oczekuje”. - AI podpowiada, ułatwia nam pracę i w związku z tym poprawia też komunikację. (...) to są codziennie używane narzędzia – podsumowuje.
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