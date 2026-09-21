Kanał Zero potwierdził, że Dawid Kacprzyk przyjmuje pacjentów w prywatnej przychodni w Jaktorowie, około 40 km od Warszawy. Jeden z dziennikarzy udał się na wizytę internistyczną, podczas której wypytywał lekarza o ujawnioną niedawno aferę w Szpitalu Południowym.

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Kacprzyk zapytany podczas wizyty, skąd może być kojarzony, odpowiedział, że chodzi o warszawski szpital i była to „afera polityczna”. Dodał później, że „idą wybory”, a później przyznał, że cała sytuacja jest z tym związana. W jego ocenie stoi za tym Prawo i Sprawiedliwość.

– Wszyscy są (niezrozumiałe), że młody doktor sobie Porsche jeździ. (...) Tak zarabiają dzisiaj lekarze – mówił. Zapytany, jak się czuje z tą aferą odpowiedział, że „ma to w d...” i pokazał dziennikarzowi zdjęcie, które zrobiono mu, gdy prowadził swój samochód. – Tu ja w Porchaczku. I wielka afera – powiedział. Dodał również, że nie może do pracy przyjeżdżać tym autem, ponieważ odnotowałyby to media. – Będzie to takie poruszenie na wsi, że się nie da funkcjonować – dodaje. – Mi to nie przeszkadza, to się wszystko powyjaśnia i ok – kontynuował.

Afera w Szpitalu Południowym zaczęła się od zarobków Dawida Kacprzyka

Sprawa Dawida Kacprzyka zaczęła się od informacji o jego zarobkach. Lekarz, będący w trakcie specjalizacji z anestezjologii, koordynował pracę SOR-u Szpitala Południowego, a jednocześnie był radnym Ursusa z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Według medialnych ustaleń jego dochody w 2025 roku sięgnęły 1,6 mln zł.

Wkrótce pojawiły się pytania nie tylko o wysokość wynagrodzenia, ale również o organizację pracy na SOR-ze i sposób rozliczania świadczeń. Sprawą zainteresowały się władze Warszawy i NFZ. Kacprzyk skorygował 33 faktury dotyczące pracy w szpitalu i przekazał placówce 500 tys. zł. Pieniądze zostały jednak później zwrócone z powodu problemów z ich zaksięgowaniem.

Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, a następnie z mandatu radnego. Sprawą zajęła się prokuratura. Wszczęto postępowania dotyczące m.in. podejrzenia oszustwa oraz możliwego nadużycia uprawnień i nieprawidłowości przy organizacji pracy SOR-u. Prokuratura przesłuchiwała kolejnych świadków.

Sprawa rozszerzyła się po wypowiedziach byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego, który mówił o nieprawidłowościach w placówce. Kacprzyk zaprzeczył przedstawianym zarzutom, a jego pełnomocnik zapowiedział kroki prawne.

Kontrole objęły również sam szpital. NIK wykazała nieprawidłowości dotyczące m.in. zarządzania placówką, organizacji pracy i rozliczania świadczeń z NFZ. W sprawie funkcjonowania szpitala prowadzone są także inne postępowania, niezwiązane bezpośrednio ze sprawą Kacprzyka.

Równolegle postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej prowadzi wobec Kacprzyka NIL. Jak podkreśla rzecznik prasowy NIL Piotr Pisula, postępowanie nadal trwa, a jego szczegóły są niejawne. Po zakończeniu analizy materiału dowodowego rzecznik zdecyduje o dalszych krokach, w tym ewentualnym skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu lekarskiego. Pisula zaznaczył w kontakcie z Medonetem, że rzecznik odpowiedzialności zawodowej, podobnie jak sąd lekarski, jest niezależny i nie może działać pod presją Naczelnej Rady Lekarskiej, jej prezesa ani opinii publicznej.