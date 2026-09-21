W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie trwa proces Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 16 września 2023 r. wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina – młode małżeństwo z Myszkowa wraz z 4-letnim synem. Zdaniem prokuratury wyłącznym sprawcą jest łódzki przedsiębiorca Sebastian M. W samochodzie miał mieć dwóch pasażerów. Do wypadku doszło, gdy uderzył w samochód marki Kia, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. Pojazd uderzył w bariery energochłonne i stanął w płomieniach. BMW Sebastiana M. zatrzymało się ok. 200 metrów dalej.

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Sebastian M. nie został wówczas zatrzymany. W sierpniu 2024 r. „Rz” ujawniła, że policja z Piotrkowa Trybunalskiego początkowo „kupiła” wersję Sebastiana M., który zrzucał winę na ofiary. Aż do godziny 1.58 w policyjnej bazie jako sprawcę wskazywano kierowcę samochodu marki Kia. Dopiero cztery godziny później w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji ok. 6.26 nad ranem pojawił się wpis, że na sprawcę zdarzenia typowany jest kierowca BMW. W tym czasie Sebastian M. zdążył wyjechać z kraju. Przez Niemcy i Turcję trafił do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam został zatrzymany i w maju 2025 r. wydany Polsce.

Media: biegli na nowo oszacowali prędkość BMW

Proces ruszył w październiku 2025 r. Kolejna rozprawa odbyła się w poniedziałek. Jak podaje portal brd24.pl, biegli uzupełnili swoją opinię rekonstruującą wypadek. Opracowanie ma blisko 400 stron. Z ustaleń portalu wynika, że biegli podali w nim od nowa oszacowaną prędkość BMW M850i xDrive prowadzonego przez Sebastiana M. Ich zdaniem przed wypadkiem jechał z prędkością z przedziału 315-329 km/h. A samo uderzenie w Kię, którą podróżowała rodzina z małym dzieckiem, zdaniem biegłych nastąpiło przy prędkości z przedziału 253-268 km/h.

Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.