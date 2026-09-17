Do wypadku doszło pod koniec stycznia 2024 r. na parkingu Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie. Ośmioletnia dziewczynka wbiegła na teren szkoły przez bramkę, potknęła się i przewróciła. Jak opisywali wówczas śledczy, w tym samym momencie przez bramę szkoły na parking wjechała samochodem 37-letnia kobieta, nauczycielka w tej szkole. Nie zauważyła dziewczynki i auto wjechało w dziecko.

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Dziecko zostało wciągnięte pod samochód i tam poważnie zakleszczone. W związku z tym doszło do zatrzymania krążenia, potrzebna była reanimacja. Ostatecznie dziecko uratowano, ale doszło do niedotlenienia mózgu i pojawił się ciężki uszczerbek na zdrowiu.

W związku z tym zdarzeniem śledczy skierowali do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie akt oskarżenia przeciwko wówczas 37-letniej nauczycielce, która prowadziła samochód. Chodzi o artykuł 177 Kodeksu karnego, czyli spowodowanie wypadku w ruchu drogowym, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Za taki czyn groziło od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Nauczycielka nie przyznała się do winy. Sąd był innego zdania

W środę rzecznik Sądu Okręgowego w Świdnicy sędzia Agnieszka Połyniak poinformowała PAP, że we wtorek zapadł wyrok w tej sprawie i Justyna G. została uznana winną spowodowania wypadku, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na okres próby trzech lat. Ma zapłacić 12 tys. zł grzywny, 100 tys. zł nawiązki dla poszkodowanej dziewczynki i 52 tys. zł kosztów sądowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Przed rozpoczęciem procesu prokuratura informowała, że oskarżona nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień przed prokuratorem. Po wypadku policjanci informowali, że kobieta była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem środków odurzających.

Śledczy analizowali również okoliczności wypadku pod kątem niedopełnienia obowiązków przez dyrekcję szkoły w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na parkingu. Nie dopatrzyli się jednak uchybień i umorzyli postępowanie.