Zmiana wykracza poza samo przejęcie biznesowe. Łączy doświadczenie szwajcarskiej grupy specjalizującej się w materiałach budowlanych z wiedzą rozwijaną przez blisko trzy dekady w polskich i węgierskich zakładach produkujących dachówki. Know-how to wyrasta jednocześnie z ponad stuletniej tradycji europejskiej marki CREATON.

Włączenie do oferty swisspor znanych modeli dachówek, takich jak SIMPLA, TITANIA czy KAPSTADT, poszerza zakres rozwiązań dostępnych w ramach grupy. Dzięki temu swisspor może oferować produkty wykorzystywane na różnych etapach realizacji budynku — od fundamentów i izolacji aż po dach.

Ponad 50 lat doświadczenia swisspor

Historia swisspor rozpoczęła się w szwajcarskim Boswil. Przez kolejne dekady grupa rozwijała kompetencje w zakresie izolacji oraz uszczelniania budynków, stopniowo budując swoją pozycję na europejskim rynku materiałów budowlanych.

Również w Polsce marka swisspor od wielu lat rozwija ofertę produktów przeznaczonych do termoizolacji i hydroizolacji budynków.

Włączenie produktów wytwarzanych dotychczas przez CREATON Polska i CREATON South-East Europe stanowi kolejny etap tego rozwoju. Kompetencje grupy obejmują obecnie nie tylko rozwiązania izolacyjne, lecz także systemy przeznaczone do wykonywania dachów skośnych.

Sieć produkcyjna w Europie Środkowej

Za marką swissporTON stoi rozbudowane zaplecze produkcyjne zlokalizowane w Polsce i na Węgrzech. Produkcja odbywa się w pięciu zakładach: w Olkuszu, Chojnicach i Widziszewie w Polsce oraz w dwóch fabrykach ceramicznych w węgierskim Lenti.

Poszczególne zakłady specjalizują się w różnych grupach produktów. W Chojnicach powstają dachówki cementowe, natomiast produkcja dachówek ceramicznych prowadzona jest m.in. w Widziszewie i Lenti.

Istotne znaczenie ma również dostęp do odpowiednich surowców. Lokalizacja zakładów ceramicznych w pobliżu złóż gliny pozwala łączyć naturalny materiał z nowoczesnymi technologiami produkcji i wieloletnim doświadczeniem zespołów odpowiedzialnych za wytwarzanie dachówek.

Tak zorganizowana sieć produkcyjna wspiera ciągłość dostaw, kontrolę jakości oraz obsługę klientów na rynkach Europy Środkowej.

Dachówki ceramiczne i cementowe w jednej ofercie

Portfolio swissporTON obejmuje rozwiązania odpowiadające zarówno współczesnej architekturze, jak i bardziej tradycyjnym projektom.

Wśród dachówek ceramicznych znajdują się m.in. modele SIMPLA, KODA, TITANIA, BALANCE i RAPIDO. Różnią się one formą, stylistyką oraz możliwościami zastosowania, co pozwala dopasować pokrycie do charakteru budynku i oczekiwanego efektu architektonicznego.

W przypadku obiektów nawiązujących do tradycyjnej architektury dostępne są również dachówki karpiówki KLASSIK Lenti i HORTOBÁGY. Pozwalają zachować klasyczny wygląd połaci dachowej, istotny m.in. podczas realizacji budynków historycznych i projektów inspirowanych tradycyjnym budownictwem.

Drugą ważną grupę tworzą dachówki cementowe, w tym modele KAPSTADT, KIOTO, GÖTEBORG i BREMA. Stanowią one alternatywę dla ceramiki w projektach, w których znaczenie mają zarówno parametry użytkowe pokrycia, jak i relacja jakości do kosztów inwestycji.

Szerokie portfolio umożliwia dobór rozwiązania do różnych typów budynków — od domów jednorodzinnych i rezydencji, przez obiekty nawiązujące do architektury tradycyjnej, po współczesne realizacje o bardziej minimalistycznej formie.

Gwarancja jako element długoterminowego bezpieczeństwa

Dach jest jednym z tych elementów budynku, których trwałość ocenia się w perspektywie wielu lat. Dlatego obok wyglądu czy parametrów technicznych pokrycia ważne są również warunki gwarancji oferowane przez producenta.

swissporTON, przy spełnieniu określonych warunków gwarancyjnych, oferuje wieloletnią ochronę zarówno na dachówki ceramiczne, jak i cementowe. W przypadku wybranych produktów okres gwarancji należy do najdłuższych dostępnych na rynku.

Tak długi okres ochrony wiąże się z wymaganiami dotyczącymi jakości produkcji, kontroli poszczególnych etapów procesu technologicznego oraz stosowanych surowców. Dla inwestora oznacza to dodatkowy element bezpieczeństwa przy wyborze pokrycia dachowego przeznaczonego do wieloletniego użytkowania.

Szczegółowy zakres ochrony zawsze należy jednak rozpatrywać w odniesieniu do aktualnych warunków gwarancji właściwych dla konkretnego produktu.

Połączenie kompetencji otwiera nowe możliwości

Włączenie swissporTON do Grupy swisspor pozwala połączyć kompetencje z kilku obszarów budownictwa. Z jednej strony są to rozwiązania dachowe i wieloletnie doświadczenie w produkcji dachówek ceramicznych oraz cementowych, z drugiej — ponad pół wieku działalności swisspor w sektorze izolacji i materiałów służących poprawie efektywności energetycznej budynków.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście zmieniających się wymagań wobec współczesnego budownictwa. Coraz większą rolę odgrywają rozwiązania systemowe, efektywność energetyczna, trwałość oraz możliwość właściwego współdziałania poszczególnych elementów przegrody budowlanej.

Rozwój swissporTON można więc postrzegać jako element szerszego kierunku: tworzenia spójnej oferty materiałów przeznaczonych do zabezpieczenia i wykonania zewnętrznej obudowy budynku.

Nowy etap rozwoju systemów dachowych

Powstanie marki swissporTON oznacza nowy etap dla produktów dachowych wytwarzanych dotychczas przez CREATON Polska i CREATON South-East Europe. Dotychczasowe doświadczenie produkcyjne, infrastruktura pięciu zakładów w Polsce i na Węgrzech oraz zaplecze Grupy swisspor tworzą podstawę do dalszego rozwoju oferty dachówek ceramicznych i cementowych.

Dla klientów istotna jest przy tym ciągłość dobrze znanych produktów oraz możliwość korzystania z coraz szerszej gamy rozwiązań budowlanych dostępnych w ramach jednej grupy.

swissporTON łączy więc wieloletnie doświadczenie w produkcji pokryć dachowych z kompetencjami swisspor w zakresie nowoczesnych materiałów budowlanych. To połączenie odpowiada na potrzeby współczesnej architektury, w której liczą się nie tylko estetyka dachu, ale również jego trwałość, parametry użytkowe i współpraca z pozostałymi elementami budynku.

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swissporTON to europejska marka dachówek ceramicznych, dachówek cementowych oraz akcesoriów do dachów skośnych działająca w ramach marki parasolowej swisspor i Grupy swisspor — producenta materiałów budowlanych przeznaczonych m.in. do wykonywania energooszczędnych przegród budynków.

Marka swissporTON zastępuje markę CREATON w odniesieniu do systemów dachowych wytwarzanych przez CREATON Polska i CREATON South-East Europe. Produkcja odbywa się w pięciu zakładach zlokalizowanych w Polsce i na Węgrzech, wykorzystujących doświadczenie rozwijane przez blisko trzy dekady.

Oferta swissporTON łączy tradycję produkcji dachówek, nowoczesne technologie oraz kompetencje Grupy swisspor w obszarze materiałów budowlanych i efektywności energetycznej. Ważnym elementem oferty pozostaje również wieloletnia gwarancja udzielana zgodnie z warunkami właściwymi dla poszczególnych produktów.

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