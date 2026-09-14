Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” ma już trzydziestoletnią tradycję. Jego celem jest promocja oraz wyłanianie najlepszych przedsięwzięć budowlanych, wyróżniających się jakością wykonania, funkcjonalnością, walorami architektonicznymi oraz znaczeniem dla lokalnych społeczności i rozwoju kraju.

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Do Konkursu zgłaszają swoje realizacje inwestorzy, wykonawcy i projektanci, a także samorządy, instytucje publiczne, firmy i deweloperzy. Wśród ocenianych obiektów znajdują się zarówno modernizacje i rewitalizacje zabytków, budynków mieszkalnych, przemysłowych, hotelowych, sportowych i użyteczności publicznej, jak również nowe obiekty, mosty, drogi oraz rozległe przedsięwzięcia infrastrukturalne.

Do 30. edycji Konkursu zgłoszono 569 obiektów z całej Polski, z których 83 realizacje zakwalifikowały się do Finału.

Wszystkie obiekty finałowe zostały osobiście zwizytowane przez Jury Konkursu. W jego pracach uczestniczyli m.in. przedstawiciele ministerstw sprawujących patronat nad Konkursem, środowiska naukowego reprezentującego 18 politechnik i uczelni wyższych, urzędów marszałkowskich, nadzoru budowlanego, izb budowlanych, służb konserwatorskich, a także rzeczoznawcy, eksperci budownictwa i architekci.

Komisja Konkursowa przez około półtora miesiąca spotykała się w całej Polsce z inwestorami, wykonawcami i projektantami finalistów, pokonując podczas wizytacji ponad 12 tysięcy kilometrów.

Realizacje oceniano w dwóch głównych grupach: obiekty modernizowane, rywalizujące o Tytuł „Modernizacja Roku”, oraz obiekty nowe, ubiegające się o Tytuł „Budowa XXI w.”, z podziałem na poszczególne kategorie konkursowe.

30. edycja obfitowała również w realizacje infrastrukturalne – od inwestycji lokalnych, niezwykle istotnych dla mieszkańców mniejszych miejscowości, po przedsięwzięcia o dużej skali i znaczeniu gospodarczym. Wśród finalistów znalazły się m.in. budowa mostu składającego się z estakady ES1 i MS1 nad rzeką San w miejscowościach Sobiecin i Munina, Terminal Kontenerowy T3 Baltic Hub w Gdańsku, wieża widokowa wraz ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w Wiśle oraz modernizacja Stacji Warszawa Zachodnia.

Jubileuszowa edycja była także okazją do spojrzenia na trzy dekady rozwoju polskiego budownictwa i architektury.

Przyznano 35 wyjątkowych nagród „Obiekt XXX-lecia” – Srebrnych Statuetek przeznaczonych dla realizacji nagradzanych w poprzednich edycjach Konkursu, które z perspektywy czasu nadal potwierdzają swoją wysoką wartość.

Dobra architektura i dobre budownictwo powinny bowiem wytrzymywać nie tylko próbę Jury, ale przede wszystkim próbę czasu.

Nagrody „Obiekt XXX-lecia” przyznano za indywidualny i niepowtarzalny wkład w rozwój polskiego budownictwa, wyznaczanie nowych trendów, promowanie najlepszych modernizacji i nowych realizacji oraz szczególne osiągnięcia inwestorów, wykonawców i projektantów.

35 obiektów uhonorowanych Srebrną Statuetką „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” to nie tylko historia Konkursu. To przede wszystkim historia ludzi, firm, samorządów i instytucji, które przez ostatnie trzy dekady zmieniały Polskę.

Podczas tegorocznej Gali uhonorowano również zasłużonych jurorów, ekspertów oraz osoby szczególnie zaangażowane w rozwój i popularyzację idei Konkursu.

Jubileuszową Galę tradycyjnie wzbogacił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który nadał uroczystości wyjątkową oprawę.

Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita” i rp.pl