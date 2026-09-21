Astronomowie odkryli najmłodszą znaną egzoplanetę / zdjęcie ilustracyjne
Nową egzoplanetę opisali naukowcy z Uniwersytetu Diego Portalesa w Chile w artykule opublikowanym 16 września w czasopiśmie naukowym „The Astrophysical Journal Letters”.
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Astronomowie dostrzegli pierwsze oznaki istnienia tej młodej egzoplanety w 2017 r., kiedy zauważyli niewielką lukę w dysku protoplanetarnym gwiazdy. Luka ta wyraźnie wskazywała, że w tym miejscu uformowała się egzoplaneta, jednak nie była ona wówczas bezpośrednio widoczna.
W nowym badaniu naukowcy połączyli obserwacje z trzech teleskopów – Obserwatorium WM Kecka na Hawajach, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array w Chile oraz Bardzo Dużego Teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego (VLT), również w Chile. Dzięki temu byli w stanie nie tylko uzyskać bezpośredni obraz Elias 2-24 b i potwierdzić jego istnienie, lecz także określić jego wiek na mniej niż milion lat.
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Elias 2-24 b krąży wokół nowo powstałej gwiazdy, oddalonej od Ziemi o około 450 lat świetlnych. Jest od dwóch do czterech razy masywniejszy od Jowisza i znajduje się prawie dwa razy dalej od swojej gwiazdy macierzystej niż Neptun od Słońca.
– To, co sprawia, że Elias 2-24 b jest tak niezwykły, to jego wiek – powiedział Andrea Bernardi z Uniwersytetu Diego Portalesa w Chile, jeden z autorów badania cytowany przez serwis Live Science. – Jest to najmłodsza planeta wykryta do tej pory, a ponieważ wciąż aktywnie gromadzi materię z otoczenia, możemy obserwować etap powstawania planety, który rzadko udaje się zaobserwować bezpośrednio.
Nowo potwierdzona egzoplaneta jest około 5000 razy młodsza od Ziemi i jednocześnie stanowi około 0,008 proc. wieku najstarszej znanej egzoplanety – PSR B1620-26 b, która powstała około 1,1 miliarda lat po Wielkim Wybuchu. W porównaniu ze średnią długością życia człowieka – jak wyjaśniają naukowcy – Elias 2-24 b jest mniej więcej odpowiednikiem dwu- lub trzydniowego noworodka.
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Jeszcze do niedawna wykrycie tak młodej egzoplanety nie byłoby możliwe. Teleskopy nie dysponowały bowiem wystarczającą mocą, by dostrzec egzoplanety, dopóki te nie utworzyły wystarczająco dużej luki w protoplanetarnych dyskach swoich gwiazd. Jednak postęp w konstrukcji teleskopów i analizie danych pomógł badaczom przekroczyć tę granicę. Dzięki temu w 2024 r. astronomowie odkryli planetę TIDYE-1b, której wiek szacuje się na około 3 mln lat, a w 2025 r. naukowcy wykryli AB Aurigae b, która może mieć zaledwie 2 mln lat.
Odkrycie jeszcze młodszej od nich egzoplanety Elias 2-24 b stanowi znaczący krok naprzód w astronomii. Daje to naukowcom wyjątkową okazję do uzupełnienia luk w wiedzy na temat początkowych etapów formowania się planet.
Astronomowie mają też nadzieję na odkrycie kolejnych „planetarnych noworodków” dzięki nowemu teleskopowi NASA – Nancy Grace Roman Space Telescope, który wystrzelony został w kosmos 30 sierpnia i już wkrótce rozpocznie działalność.
– To dopiero początek nowej ery odkryć – powiedział Lucas Cieza biorący udział w odkryciu Elias 2-24 b. – Roman przeniesie poszukiwanie planet na zupełnie nowy poziom.
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