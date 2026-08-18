Naukowcy znaleźli dowody na to, że około 11,8 mld lat temu Droga Mleczna wchłonęła znacznie mniejszą od siebie galaktykę. Wszechświat był wówczas „młody” – od Wielkiego Wybuchu minęło mniej niż 15 proc. czasu, jaki upłynął do dziś. To najstarsza znana fuzja w historii naszej galaktyki i jedno z wydarzeń, które miały istotny wpływ na jej późniejszy rozwój.
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Droga Mleczna jest dużą galaktyką spiralną, w której znajdują się setki miliardów gwiazd, w tym Słońce. Zanim osiągnęła obecne rozmiary, przechodziła jednak długi i złożony proces rozwoju. Nowe badanie pozwoliło odtworzyć jeden z najważniejszych etapów jej wczesnej historii.
Analizując skupiska gwiazd znajdujące się w pobliżu centrum Drogi Mlecznej, naukowcy znaleźli dowody wskazujące, że około 11,8 mld lat temu nasza galaktyka pochłonęła mniejszą galaktykę. Do wydarzenia doszło, gdy Wszechświat miał około 2 mld lat.
Zdaniem badaczy jest to najstarsza znana fuzja galaktyczna, w której uczestniczyła Droga Mleczna. Odkrycie pokazuje jednocześnie, że galaktyka rosła nie tylko dzięki powstawaniu nowych gwiazd w jej wnętrzu, ale również przez łączenie się z mniejszymi galaktykami, które znalazły się pod wpływem jej grawitacji.
Pochłonięty obiekt był galaktyką karłowatą, czyli należał do grupy mniejszych galaktyk, odróżnianych w ten sposób od dużych układów takich jak Droga Mleczna. Naukowcy szacują, że w momencie zderzenia znajdujące się w nim gwiazdy miały łączną masę odpowiadającą około 500 mln mas Słońca. Oznacza to, że galaktyka karłowata miała wówczas mniej więcej jedną czwartą rozmiarów ówczesnej Drogi Mlecznej.
Do przeprowadzenia badań wykorzystano kosmiczne teleskopy Hubble'a i Gaia. Naukowcy analizowali gromady zawierające po setki tysięcy gwiazd, znajdujące się w wewnętrznym obszarze Drogi Mlecznej rozciągającym się na około 20 tys. lat świetlnych.
Badacze określali wiek tych gwiazd, ich skład chemiczny oraz trajektorie ruchu. Rok świetlny jest jednostką odległości i oznacza dystans, jaki światło pokonuje w ciągu roku. Jest to około 9,5 bln kilometrów.
Według autorów badania analizowane gwiazdy stały się częścią Drogi Mlecznej w wyniku fuzji, do której doszło około 2 mld lat po Wielkim Wybuchu, uznawanym za początek Wszechświata.
Galaktykę karłowatą, z której pochodziły, nazwano Low-energy-Kraken-Heracles, w skrócie LKH. Nazwa nawiązuje do trzech wcześniejszych badań, w których analizowano możliwość wystąpienia takiej pradawnej fuzji.
– Najważniejszym wynikiem naszych badań jest jednoznaczne odkrycie pierwszego wydarzenia związanego z fuzją, którego doświadczyła nasza galaktyka we wczesnym okresie swojego istnienia – powiedział w rozmowie z agencją Reutera astrofizyk Davide Massari z włoskiego Narodowego Instytutu Astrofizyki (INAF) w Bolonii, główny autor badania opublikowanego w czasopiśmie „Nature Astronomy”.
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Jak wyjaśnił Massari, przez długi czas przedmiotem dyskusji było to, czy początkowy rozwój Drogi Mlecznej napędzało przede wszystkim powstawanie gwiazd w samej galaktyce, czy też istotną rolę odegrało połączenie z innym układem.
Nowe wyniki badań wskazują, że fuzja z LKH już na wczesnym etapie rozwoju Drogi Mlecznej wzbogaciła ją o dużą liczbę gwiazd oraz gaz, z którego mogły powstawać kolejne gwiazdy. Wraz z pochłoniętą galaktyką do Drogi Mlecznej trafiła także ciemna materia, której natura wciąż nie została w pełni poznana.
Sam przebieg zderzenia wyglądał inaczej z punktu widzenia gwiazd, a inaczej w przypadku gazu. – Powiedziałbym, że z punktu widzenia gwiazd fuzja przebiegała raczej spokojnie i nie dochodziło do zderzeń gwiazdy z gwiazdą. Natomiast z punktu widzenia gazu była bardziej „wybuchowa” – prawdopodobnie zderzenie gazu z LKH z gazem Drogi Mlecznej wywołało powstawanie wielu gwiazd – powiedział Massari.
Astrofizyk uważa, że w wewnętrznych częściach Drogi Mlecznej prawdopodobnie nadal znajduje się wiele gwiazd, które pierwotnie powstały w galaktyce karłowatej. Część z nich może być skupiona w gromadach gwiazd. Ich dokładna identyfikacja jest jednak bardzo trudna ze względu na duże ilości pyłu znajdującego się w centralnych obszarach naszej galaktyki.
LKH nie była jedyną galaktyką, z którą w swojej historii połączyła się Droga Mleczna. Naukowcy wiedzą o dwóch innych dużych wydarzeniach tego rodzaju.
Około 1,8 mld lat po fuzji z LKH Droga Mleczna pochłonęła galaktykę karłowatą znaną jako Gaia-Sausage-Enceladus. Z kolei przez mniej więcej ostatnich 6 mld lat nasza galaktyka stopniowo łączy się z galaktyką karłowatą w Strzelcu.
Zdaniem Massariego każde z takich wydarzeń miało znaczenie dla późniejszej historii Drogi Mlecznej, w tym procesów, które ostatecznie doprowadziły do powstania Układu Słonecznego i Ziemi. – Każda z tych fuzji miała wpływ na wydarzenia, które doprowadziły do powstania naszego Układu Słonecznego, a ostatecznie także Ziemi – powiedział naukowiec. Jak dodał, właśnie dlatego odtwarzanie kolejnych etapów przeszłości Drogi Mlecznej może pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na jedno z najbardziej fundamentalnych pytań. – Dlatego uważam, że rekonstruowanie poszczególnych elementów przeszłości Drogi Mlecznej w istotny sposób przyczynia się do odpowiedzi na wielkie pytanie: »Skąd pochodzimy?« – podkreślił Massari.
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