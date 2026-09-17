Denisowianie, bliscy krewni współczesnego Homo sapiens, zostali po raz pierwszy zidentyfikowani – jak przypomina australijski serwis ABC – na podstawie analizy DNA pojedynczej kości palca odkrytej w 2008 r. w Denisowej Jaskini na Syberii. Od tego czasu na Płaskowyżu Tybetańskim w Chinach, w Laosie i na Tajwanie znaleziono kilka kości i zębów, a w północno-wschodnich Chinach także czaszkę, przypisywane temu tajemniczemu krewnemu człowieka.

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W chińskiej jaskini odkryto szczątki denisowian

Najnowszego odkrycia dokonano w 2019 r. w jaskini Bianfu w prowincji Junnan w południowo-zachodnich Chinach. Na skamieniałości natknął się pracownik zatrudniony w ramach projektu mającego na celu ponowne zalesienie terenu opuszczonego kamieniołomu wapienia. O sprawie poinformowane zostały odpowiednie służby, które podjęły decyzję o wykopaliskach. Te musiały zostać przeprowadzone w trybie pilnym, ponieważ pobliskie prace inżynieryjne powodowały osuwanie się góry, w której znajdowała się jaskinia.

W trakcie wykopalisk znaleziono siedem szczątków zidentyfikowanych jako należące do denisowian, a także ok. 60 tys. innych fragmentów kości i tysiące kamiennych artefaktów, w tym głównie narzędzi. Po wydobyciu znalezisk wejście do jaskini uległo zniszczeniu, a miejsce to stało się niedostępne. – Na szczęście skamieniałości i materiały kulturowe udało się uratować i obecnie są one zabezpieczone – powiedział Bo Li z Uniwersytetu w Wollongong, archeolog i współautor badania cytowany przez serwis ABC.

Wyniki badania nad odnalezionymi skamieniałościami opublikowano we wrześniu w dwóch artykułach zamieszczonych w czasopiśmie naukowym „Nature”.

Archeolodzy zidentyfikowali kolejne szczątki denisowian

Datowanie warstw osadowych wykazało, że skamieniałości mają od 134 tys. do 167 tys. lat, a jaskinia była prawdopodobnie użytkowana w okresie od 190 tys. do 70 tys. lat temu. Do określenia wieku skamieniałości i artefaktów badacze wykorzystali metodę datowania luminescencyjnego. Pomaga ona ustalić, kiedy warstwy osadu otaczające znalezisko były po raz ostatni wystawione na działanie promieni słonecznych.

– Skamieniałości są bezpośrednio powiązane z narzędziami kamiennymi, narzędziami kostnymi, szczątkami zwierząt oraz śladami środowiskowymi, co pozwala nam na wspólne badanie biologii, technologii, diety i adaptacji denisowian – powiedział Bo Li.

Znalezisko w jaskini Bianfu w Chinach. Odkryto siedem fragmentów kości należących do denisowian

Naukowcy zidentyfikowali profil białkowy należący do denisowian w siedmiu wykopanych fragmentach kości: ramienia, dwóch odłamkach czaszki i czterech zębach. – Jaskinia Bianfu to pierwsze stanowisko w tym regionie Chin, gdzie znaleziono skamieniałości homininów zidentyfikowanych jako denisowianie – podkreślił Hao Li, archeolog z Instytutu Badań Płaskowyżu Tybetańskiego Chińskiej Akademii Nauk (CAS) i współautor badania cytowany przez serwis Science.

Naukowcy podkreślają, że pyłki i ślady zwierząt znalezione w okolicy stanowiska wskazują, że denisowianie zamieszkiwali obszar leśny, w którym dominowały drzewa iglaste. – Denisowianie z jaskini Bianfu żyli w stosunkowo przewidywalnym środowisku leśnym lub leśno-stepowym i korzystali głównie z lokalnych zasobów zwierzęcych – powiedział Bo Li.