Jak informuje Live Science, chodzi o kałamarnicę wielkopłetwą z rodzaju Magnapinna. Zauważono ją podczas badania gór podmorskich Davidson i Sur Ridge. Zwierzę miało około 1,25 metra długości wraz z ramionami i czułkami.

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Naukowcy sfilmowali kałamarnicę w trakcie polowania

Na nagraniu widać, że ramiona i czułki kałamarnicy są ułożone w nietypowy sposób – zgięte pod kątem 90 stopni. Badacze określają takie ułożenie jako „pozę łokciową”. Zdaniem ekolożki Olívii Soares Pereiry kałamarnice głębinowe zdobywają w ten sposób jedzenie.

Wyciągnięte kończyny nie plączą się ze sobą i mogą biernie chwytać niewielkie organizmy, które się do nich przyklejają. Co ciekawe, ramiona i czułki kałamarnic wielkopłetwych mogą być nawet 20 razy dłuższe od ich ciała.

To najgłębiej żyjące kałamarnice

Przedstawiciele rodzaju Magnapinna są najgłębiej żyjącymi znanymi kałamarnicami. Można spotkać je nawet na głębokości ponad 6 tys. metrów. Naukowcom bardzo rzadko udaje się je uchwycić. Dotychczas na całym świecie zauważono lub schwytano łącznie około 70 osobników, więc można powiedzieć, że badacze mieli sporo szczęścia.

Ostatnie spotkanie naukowców z MBARI z tym gatunkiem kałamarnicy miało miejsce w 2001 r. u wybrzeży Hawajów. Uczestnicy ekspedycji podkreślają, że nie spodziewali się natknąć na to zwierzę podczas obecnej wyprawy. W projekcie koncentrowali się na głębinowych koralowcach, gąbkach, ośmiornicach i żerujących waleniach. Okolice góry podmorskiej Davidson oraz podwodnego grzbietu Sur Ridge znajdują się na terenie Narodowego Sanktuarium Morskiego Zatoki Monterey u wybrzeży środkowej Kalifornii. Uznaje się je za ostoje różnorodności biologicznej.