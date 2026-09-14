Kałamarnica wielkopłetwa została sfilmowana na głębokości 3277 metrów u wybrzeży Kalifornii
Jak informuje Live Science, chodzi o kałamarnicę wielkopłetwą z rodzaju Magnapinna. Zauważono ją podczas badania gór podmorskich Davidson i Sur Ridge. Zwierzę miało około 1,25 metra długości wraz z ramionami i czułkami.
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Na nagraniu widać, że ramiona i czułki kałamarnicy są ułożone w nietypowy sposób – zgięte pod kątem 90 stopni. Badacze określają takie ułożenie jako „pozę łokciową”. Zdaniem ekolożki Olívii Soares Pereiry kałamarnice głębinowe zdobywają w ten sposób jedzenie.
Wyciągnięte kończyny nie plączą się ze sobą i mogą biernie chwytać niewielkie organizmy, które się do nich przyklejają. Co ciekawe, ramiona i czułki kałamarnic wielkopłetwych mogą być nawet 20 razy dłuższe od ich ciała.
Przedstawiciele rodzaju Magnapinna są najgłębiej żyjącymi znanymi kałamarnicami. Można spotkać je nawet na głębokości ponad 6 tys. metrów. Naukowcom bardzo rzadko udaje się je uchwycić. Dotychczas na całym świecie zauważono lub schwytano łącznie około 70 osobników, więc można powiedzieć, że badacze mieli sporo szczęścia.
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Ostatnie spotkanie naukowców z MBARI z tym gatunkiem kałamarnicy miało miejsce w 2001 r. u wybrzeży Hawajów. Uczestnicy ekspedycji podkreślają, że nie spodziewali się natknąć na to zwierzę podczas obecnej wyprawy. W projekcie koncentrowali się na głębinowych koralowcach, gąbkach, ośmiornicach i żerujących waleniach. Okolice góry podmorskiej Davidson oraz podwodnego grzbietu Sur Ridge znajdują się na terenie Narodowego Sanktuarium Morskiego Zatoki Monterey u wybrzeży środkowej Kalifornii. Uznaje się je za ostoje różnorodności biologicznej.
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