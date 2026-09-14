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Michał Szułdrzyński: Trump obwinia Zełenskiego za ceny paliw. Dla Polski to niepokojący sygnał

Rosja eskaluje ataki na Ukrainę, ale Donald Trump kieruje krytykę pod adresem Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli nie jest to element negocjacyjnej strategii USA, Europa – a szczególnie Polska – może stanąć wobec bardzo niebezpiecznego scenariusza.

Publikacja: 14.09.2026 13:28

Wołodymyr Zełenski podczas pierwszej wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu w sierpniu 2025 r.

Wołodymyr Zełenski podczas pierwszej wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu w sierpniu 2025 r.

Foto: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Michał Szułdrzyński

W polskich uszach niedzielna wypowiedź Donalda Trumpa w sprawie skoku cen paliw brzmi w sposób szczególny. Bo po tym, jak rosyjskie drony uderzyły w linię kolejową tuż przy granicy z Polską, można było wyczuć w powietrzu oczekiwanie, w jaki sposób na to eskalacyjne działanie zareagują Stany Zjednoczone. Każdy głos był więc uważnie słuchany.

Donald Trump o cenach paliw: wina nie Rosji, nie wojny w Iranie, ale Zełenskiego

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