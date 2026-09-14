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Wołodymyr Zełenski podczas pierwszej wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu w sierpniu 2025 r.
W polskich uszach niedzielna wypowiedź Donalda Trumpa w sprawie skoku cen paliw brzmi w sposób szczególny. Bo po tym, jak rosyjskie drony uderzyły w linię kolejową tuż przy granicy z Polską, można było wyczuć w powietrzu oczekiwanie, w jaki sposób na to eskalacyjne działanie zareagują Stany Zjednoczone. Każdy głos był więc uważnie słuchany.
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