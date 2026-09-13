Na sytuację, która się zdarzyła, Siemieniec nie był absolutnie przygotowany. Na publiczną scenę wkroczył trzy lata temu i odtąd niczym Midas, wszystko, czego dotknął, zamieniał w złoto. Nie tylko sięgnął z Jagiellonią po mistrzostwo Polski, ale potrafił dokonać rzeczy znacznie trudniejszej – utrzymywać ją na topie w kraju, a do tego pięknie prezentować w Europie.

Zachwyty i nagrody sypały się zewsząd. Chwalono go nie tylko w Białymstoku. I nagle w Krakowie usłyszał skandowanie tysięcy ludzi: „Siemieniec! Co? SMS”. To był dla niego grom z jasnego nieba. A przecież w styczniu skończył dopiero 34 lata, dojrzałości wciąż nabiera.