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Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec
Na sytuację, która się zdarzyła, Siemieniec nie był absolutnie przygotowany. Na publiczną scenę wkroczył trzy lata temu i odtąd niczym Midas, wszystko, czego dotknął, zamieniał w złoto. Nie tylko sięgnął z Jagiellonią po mistrzostwo Polski, ale potrafił dokonać rzeczy znacznie trudniejszej – utrzymywać ją na topie w kraju, a do tego pięknie prezentować w Europie.
Zachwyty i nagrody sypały się zewsząd. Chwalono go nie tylko w Białymstoku. I nagle w Krakowie usłyszał skandowanie tysięcy ludzi: „Siemieniec! Co? SMS”. To był dla niego grom z jasnego nieba. A przecież w styczniu skończył dopiero 34 lata, dojrzałości wciąż nabiera.
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