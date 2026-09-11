Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Adrian Siemieniec
Trener Adrian Siemieniec pisał wiadomości do ekstraklasowego sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika ws. meczu jego Jagiellonii z GKS Katowice – ujawniła Wirtualna Polska w tekście Dariusza Farona i Szymona Jadczaka. Szkoleniowcowi zależało, by główny arbiter Paweł Raczkowski z „pewną rozwagą” pokazywał żółte kartki, bo w przypadku aż ośmiu graczy z Białegostoku taka kara byłaby równa pauzie w ostatniej kolejce Ekstraklasy. A Jagiellonia do końca biła się z Górnikiem Zabrze o wicemistrzostwo Polski, premiowane pierwszy raz startem w eliminacjach Ligi Mistrzów.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas