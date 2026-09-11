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Bartosz Nosal: To nie jest sytuacja „pół na pół”. Kara dla Adriana Siemieńca musi odstraszać

Konsekwencje ujawnienia kontaktów trenera Jagiellonii Białystok z sędzią Ekstraklasy będą wykraczały poza ograniczony katalog przepisów i kar w tej sprawie. Znów kibice polskiej piłki będą się zastanawiali, czy mecze nie są ukartowane i czy arbiter się z kimś dogadywał.

Publikacja: 11.09.2026 12:46

Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec

Foto: PAP

Bartosz Nosal

Trener Adrian Siemieniec pisał wiadomości do ekstraklasowego sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika ws. meczu jego Jagiellonii z GKS Katowice – ujawniła Wirtualna Polska w tekście Dariusza Farona i Szymona Jadczaka. Szkoleniowcowi zależało, by główny arbiter Paweł Raczkowski z „pewną rozwagą” pokazywał żółte kartki, bo w przypadku aż ośmiu graczy z Białegostoku taka kara byłaby równa pauzie w ostatniej kolejce Ekstraklasy. A Jagiellonia do końca biła się z Górnikiem Zabrze o wicemistrzostwo Polski, premiowane pierwszy raz startem w eliminacjach Ligi Mistrzów.

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