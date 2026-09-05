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Czas frontmanów. Nowa fala właścicieli klubów Ekstraklasy nie gryzie się w język

Właściciele klubów zmieniają się tak, jak zmienia się piłka nożna. Już nie chcą kryć się w cieniu gabinetów, mają własne pomysły na futbol, a nawet na to, jak wyglądać ma Polska.

Publikacja: 05.09.2026 18:42

Jarosław Królewski, właściciel Wisły Kraków, pokazał, że można zarządzać klubem piłkarskim niekonwen

Jarosław Królewski, właściciel Wisły Kraków, pokazał, że można zarządzać klubem piłkarskim niekonwencjonalnie

Foto: Marcin Golba/NurPhoto via AFP

Łukasz Majchrzyk

Pamiętacie jakąś wypowiedź Bogusława Cupiała? Chyba raczej nie, bo właściciel Wisły Kraków rzadko udzielał wywiadów. Tak samo było w przypadku właściciela Groclinu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski Zbigniewa Drzymały albo Janusza Romanowskiego za czasów jego bytności w Legii, a potem Polonii Warszawa. O innych prezesach klubów w Polsce z połowy lat 90. nawet nie ma co wspominać.

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