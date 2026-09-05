Pamiętacie jakąś wypowiedź Bogusława Cupiała? Chyba raczej nie, bo właściciel Wisły Kraków rzadko udzielał wywiadów. Tak samo było w przypadku właściciela Groclinu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski Zbigniewa Drzymały albo Janusza Romanowskiego za czasów jego bytności w Legii, a potem Polonii Warszawa. O innych prezesach klubów w Polsce z połowy lat 90. nawet nie ma co wspominać.