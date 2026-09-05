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„Batman: Mroczny Mściciel”. Serial bezpieczniejszy, niż sugerują jego ciemne zaułki

„Batman: Mroczny Mściciel” najciekawszy jest wtedy, gdy traktuje superbohaterską opowieść jak wejście do historii amerykańskiego kina.

Publikacja: 05.09.2026 12:29

„Batman: Mroczny Mściciel”. Serial bezpieczniejszy, niż sugerują jego ciemne zaułki

Foto: Amazon Content Services LLC/ mat.pras.

Michał Chudoliński

Gotham nie stanowi tu wyłącznie dekoracji dla kolejnych pojedynków z przestępcami. Jest miastem zbudowanym ze starych kryminałów, filmów gangsterskich, melodramatów, horrorów wytwórni Universal i opowieści noir, gdzie elegancki salon może okazać się równie niebezpieczny jak ciemna ulica.

Największą przyjemność daje gustowna stylizacja. Animacja świadomie unika nadmiaru, stawiając na wyraziste sylwetki, głębokie cienie, światła neonów i kompozycje przypominające kadry ze starych filmów. Nie chodzi jednak o muzealną rekonstrukcję. Serial przetwarza klasykę, czasem ją upraszcza, czasem lekko unowocześnia, dzięki czemu może być dla młodszych widzów pierwszym spotkaniem z językiem kina sprzed kilku dekad. Batman staje się przewodnikiem po świecie, w którym pobrzmiewają echa opowieści o prywatnych detektywach, skorumpowanych policjantach, tragicznych aktorach i ludziach uwięzionych we własnych obsesjach.

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