Gotham nie stanowi tu wyłącznie dekoracji dla kolejnych pojedynków z przestępcami. Jest miastem zbudowanym ze starych kryminałów, filmów gangsterskich, melodramatów, horrorów wytwórni Universal i opowieści noir, gdzie elegancki salon może okazać się równie niebezpieczny jak ciemna ulica.

Największą przyjemność daje gustowna stylizacja. Animacja świadomie unika nadmiaru, stawiając na wyraziste sylwetki, głębokie cienie, światła neonów i kompozycje przypominające kadry ze starych filmów. Nie chodzi jednak o muzealną rekonstrukcję. Serial przetwarza klasykę, czasem ją upraszcza, czasem lekko unowocześnia, dzięki czemu może być dla młodszych widzów pierwszym spotkaniem z językiem kina sprzed kilku dekad. Batman staje się przewodnikiem po świecie, w którym pobrzmiewają echa opowieści o prywatnych detektywach, skorumpowanych policjantach, tragicznych aktorach i ludziach uwięzionych we własnych obsesjach.