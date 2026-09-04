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Ideolog AfD: Polska to dobry przykład dla Niemiec, nie ma gett afgańskich i arabskich

Cała nasza kultura, cała nasza tradycja jest zakorzeniona w chrześcijaństwie, a nie w islamie. Islam jest tu obcy, to stwierdzenie faktu. Kto mówi, że islam należy do Niemiec, chce, by do niego należał. Ale my, AfD, nie chcemy, by islam należał do Niemiec. Rozmowa z Hansem-Thomasem Tillschneiderem, posłem Alternatywy dla Niemiec (AfD) do landtagu Saksonii-Anhaltu.

Publikacja: 04.09.2026 17:56

Hans-Thomas Tillschneider, poseł AfD do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt przemawia do de

Hans-Thomas Tillschneider, poseł AfD do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt przemawia do delegatów podczas zjazdu partii w Magdeburgu, we wschodnich Niemczech, 11 lipca 2026 r. Na zjeździe AfD przedstawiła program na 100 dni po wyborach krajowych zaplanowanych na 6 września

Foto: Jens SCHLÜTER/AFP

Jerzy Haszczyński

Po wyborach 6 września w Saksonii-Anhalcie okaże się, czy AfD utworzy pierwszy w historii rząd. Pan uchodzi za twórcę programu, który taki rząd miałby realizować.

Nie wszystko jest w nim moje. Sam opracowałem rozdziały Kultura i Integracja, Edukacja, Nauka, Demokracja i Prawa Obywatelskie. Napisałem też duży wstęp.

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