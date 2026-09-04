Ideolog AfD: Polska to dobry przykład dla Niemiec, nie ma gett afgańskich i arabskich

Cała nasza kultura, cała nasza tradycja jest zakorzeniona w chrześcijaństwie, a nie w islamie. Islam jest tu obcy, to stwierdzenie faktu. Kto mówi, że islam należy do Niemiec, chce, by do niego należał. Ale my, AfD, nie chcemy, by islam należał do Niemiec. Rozmowa z Hansem-Thomasem Tillschneiderem, posłem Alternatywy dla Niemiec (AfD) do landtagu Saksonii-Anhaltu.

