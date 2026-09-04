Ludzie są dziś niezdolni do wychowywania dzieci. Społeczeństwo się infantylizuje
Od komarów po orangutany: każdą istotę żywą łączy podstawowy instynkt przetrwania. Jak się okazuje poza ludźmi. Eksperci szacują, że od tego roku przeciętna kobieta rodzi mniej dzieci, niż potrzeba, aby odtworzyć kolejne pokolenie.
Dla wielu krajów świata załamanie demograficzne przyszło zanim stały się one bogate. Raport „Terra incognita: gospodarka kurczącego się świata” zwraca uwagę, że po raz pierwszy w dziejach w 2026 r. współczynnik płodności w skali globu spadł poniżej 2,1 dziecka na kobietę
Każdy z nas był świadkiem takiej sceny. Albo mówiąc uczciwiej: jej uczestnikiem. Oto jest piękne sobotnie popołudnie, kawiarnie wystawiły stoliki na zewnątrz. To idealny moment, aby spokojnie porozmawiać z dawno niewidzianym przyjacielem. Albo wdać się we flirt z poznaną właśnie dziewczyną. Ale wszyscy robią co innego. Oczy mają wpatrzone w malutkie ekraniki smartfonów. Od realnego świata wolą fikcyjny. A może już nie potrafią poruszać się w tym rzeczywistym?
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