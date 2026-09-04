Rzeczpospolita

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Ludzie są dziś niezdolni do wychowywania dzieci. Społeczeństwo się infantylizuje

Od komarów po orangutany: każdą istotę żywą łączy podstawowy instynkt przetrwania. Jak się okazuje poza ludźmi. Eksperci szacują, że od tego roku przeciętna kobieta rodzi mniej dzieci, niż potrzeba, aby odtworzyć kolejne pokolenie.

Publikacja: 04.09.2026 10:02

Dla wielu krajów świata załamanie demograficzne przyszło zanim stały się one bogate. Raport „Terra i

Dla wielu krajów świata załamanie demograficzne przyszło zanim stały się one bogate. Raport „Terra incognita: gospodarka kurczącego się świata” zwraca uwagę, że po raz pierwszy w dziejach w 2026 r. współczynnik płodności w skali globu spadł poniżej 2,1 dziecka na kobietę

Foto: stock.adobe.com

Jędrzej Bielecki

Każdy z nas był świadkiem takiej sceny. Albo mówiąc uczciwiej: jej uczestnikiem. Oto jest piękne sobotnie popołudnie, kawiarnie wystawiły stoliki na zewnątrz. To idealny moment, aby spokojnie porozmawiać z dawno niewidzianym przyjacielem. Albo wdać się we flirt z poznaną właśnie dziewczyną. Ale wszyscy robią co innego. Oczy mają wpatrzone w malutkie ekraniki smartfonów. Od realnego świata wolą fikcyjny. A może już nie potrafią poruszać się w tym rzeczywistym?

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