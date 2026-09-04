Każdy z nas był świadkiem takiej sceny. Albo mówiąc uczciwiej: jej uczestnikiem. Oto jest piękne sobotnie popołudnie, kawiarnie wystawiły stoliki na zewnątrz. To idealny moment, aby spokojnie porozmawiać z dawno niewidzianym przyjacielem. Albo wdać się we flirt z poznaną właśnie dziewczyną. Ale wszyscy robią co innego. Oczy mają wpatrzone w malutkie ekraniki smartfonów. Od realnego świata wolą fikcyjny. A może już nie potrafią poruszać się w tym rzeczywistym?