Znalezisko jest prawie trzy razy cięższe od dotychczasowego rekordowego skarbu znalezionego w Terslev i ważącego ok. 6,5 kg.

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Mieszkaniec duńskiego miasteczka odnalazł skarb z X wieku

Odkrycia dokonał mieszkaniec duńskiego Rebild. W skarbie liczącym niemal 700 przedmiotów archeologom udało się zidentyfikować pocięte kawałki srebra, srebrne sztabki, bransolety oraz 47 całych monet i ich fragmentów. Ponadto był tam też niewielki młot Thora, rodzaj amuletu związanego z kultem jednego z najważniejszych nordyckich bogów, który mógł pełnić funkcję symbolu ochronnego.

Znaleziony skarb pochodzi prawdopodobnie z X wieku. Dokładny wiek odkrytego skarbu mają pomóc określić znalezione w nim monety, wśród których są anglosaskie pensy wybite w czasie panowania Edwarda Starszego rządzącego w latach 899–924. Poza nimi zidentyfikowano także arabskie dirhamy. Znalezione monety, jak podkreślają badacze, świadczą o kontaktach mieszkańców Skandynawii z terenami Europy Zachodniej, Anglii i świata islamskiego.

Wśród znalezionych przedmiotów największą zagadkę dla archeologów stanowi srebrna sztabka, na której wyryta jest inskrypcja runiczna brzmiąca prawdopodobnie „hutu”. Badacze nie wyjaśnili jednak jej znaczenia. Biorą pod uwagę kilka hipotez, takich jak imię lub znak właściciela albo nazwa dotycząca przeznaczenia przedmiotu.

Skarb z Rebild. Znalazca otrzyma nagrodę

Naukowcy nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak ogromny skarb został ponad dziesięć wieków temu zakopany w ziemi. Nie wiadomo też, kto zdecydował się na taki krok. Być może nigdy nie uda się tego dowiedzieć. Skarb znaleziony został bowiem na obszarze zabudowanym i w związku z tym przeprowadzenie tam większych wykopalisk może być utrudnione.

Znalezisko z Rebild zostało uznane – zgodnie z obowiązującym w Danii prawem – za należący do państwa przedmiot o szczególnej wartości historycznej. Zostanie ono szczegółowo ocenione przez duńskie Muzeum Narodowe. Jego znalazca natomiast otrzyma nagrodę.