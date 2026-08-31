Spośród trzech diet pomagających zredukować wagę ta o niskiej zawartości węglowodanów przyniosła największe korzyści w badaniu klinicznym. Po kilku miesiącach połowa osób żywiących się według jej zasad przestała spełniać kryteria stanu przedcukrzycowego.

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Trzy diety pod lupą naukowców: ketogeniczna, niskotłuszczowa i śródziemnomorska

Naukowcy z Washington University School of Medicine przeprowadzili badanie kliniczne z udziałem 42 osób z otyłością, stłuszczeniem wątroby oraz stanem przedcukrzycowym. Chcieli sprawdzić skuteczność trzech diet w odchudzaniu.

Część uczestników odżywiała się według diety ketogenicznej – o niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości tłuszczu. Tylko 4 proc. kalorii pochodziło w tym przypadku z węglowodanów, a 73 proc. z tłuszczu. Ta dieta zawiera m.in. sporą dawkę tłuszczów zwierzęcych. Inni stosowali dietę niskotłuszczową, w której aż 70 proc. kalorii organizm czerpał z węglowodanów, a 15 proc. z tłuszczu. Pozostali odżywiali się według stylu śródziemnomorskiego, spożywając głównie warzywa, oliwę z oliwek i orzechy oraz w umiarkowanych ilościach ryby i nabiał. W tym przypadku 50 proc. kalorii pochodziło z węglowodanów, a 35 proc. z tłuszczu.

Jedzenie dostarczali ochotnikom naukowcy. Ponadto uczestnicy co tydzień spotykali się z dietetykiem, który wspierał ich w przestrzeganiu wybranej dla nich diety. Kaloryczność dobrano w taki sposób, aby w czasie ok. pięciu miesięcy uczestnicy stracili 10 proc. swojej wagi.

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Każda z diet poskutkowała wyraźnym spadkiem masy ciała, poprawą wrażliwości na insulinę oraz zdolności do kontrolowania poziomu glukozy. Pod względem korzyści stosowanie diety ketogenicznej przyniosło jednak najlepsze rezultaty. – Wiemy, że utrata masy ciała może poprawiać zdrowie metaboliczne u osób z otyłością. Nasze dane sugerują, że jeśli ktoś ma dużą zawartość tłuszczu w wątrobie i stan przedcukrzycowy, ograniczenie spożycia węglowodanów może wywierać istotne działanie terapeutyczne na metabolizm wykraczające poza sam efekt utraty masy ciała – podkreśla Samuel Klein z Washington University School of Medicine w St. Louis, współautor publikacji, która ukazała się w piśmie „Cell Metabolism”.

Dzięki tej diecie po okresie od czterech do pięciu miesięcy około połowa stosujących ją ochotników z wcześniejszą otyłością i stanem przedcukrzycowym przestała spełniać kryteria dla tego drugiego. W grupie stosującej dietę śródziemnomorską odsetek ten wyniósł 29 proc., a niskotłuszczową – tylko 7 proc.

To szczególnie zaskoczyło naukowców: „Nie zaobserwowano wzrostu poziomu tłuszczów ani cholesterolu”

Dzięki temu stylowi żywienia zauważono także szczególną poprawę pod względem markerów pracy wątroby i zdrowia metabolicznego. Ilość tłuszczu w wątrobie spadła średnio o 67 proc., a w pozostałych dwóch grupach – o 45 proc. U osób stosujących dietę ketogeniczną wykryto też najwyższy poziom glukagonu, czyli hormonu wspierającego utratę tłuszczu z wątroby. Ponadto w grupie tej najbardziej zmalał poziom insuliny.

Naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jedno zaskakujące zjawisko. – Najbardziej zaskakującym odkryciem było to, że u uczestników stosujących dietę ketogeniczną nie zaobserwowano wzrostu poziomu tłuszczów ani cholesterolu we krwi, mimo że spożywali najwięcej tłuszczu – mówi Max Petersen Washington University School of Medicine, pierwszy autor badania.

– Leki oparte na GLP-1 zrewolucjonizowały leczenie otyłości. Dysponujemy obecnie bardzo skuteczną farmakoterapią pozwalającą uzyskać znaczną utratę masy ciała. Nasze badanie pokazuje jednak, że dodatkowe korzyści może przynieść również odpowiedni skład diety – dodaje naukowiec.