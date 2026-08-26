Virginia Dignum miała wykorzystać narzędzia AI do pracy nad swoją książką. Ponadto część przypisów w publikacji okazała się odsyłać do nieistniejących źródeł. Sprawę bada szwedzka Komisja ds. Nadużyć w Badaniach Naukowych.

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Sprawa dotyczy wydanej w lutym książki popularnonaukowej „The AI Paradox, how to make sense of a complex future”. Autor skargi do państwowej Komisji ds. Nadużyć w Badaniach Naukowych (NPOF) podał przykłady sześciu przypisów, które odsyłają czytelnika do nieistniejących źródeł. AI miała je „sfabrykować” lub „halucynować”.

Profesor etyki AI tłumaczy, jak korzystała ze sztucznej inteligencji

Dignum w rozmowie z gazetą „Dagens Nyheter” wyjaśniła, że błędy powstały przy użyciu programu LaTeX służącego do sortowania przypisów. – Listy bibliograficzne nie zostały wymyślone przez sztuczną inteligencję, ale nieprawidłowo przekonwertowane – podkreśliła.

W piśmie do komisji NPOF zwrócono uwagę również na rozdziały, które miały być generowane przez AI. Dignum, której językiem ojczystym jest portugalski, tłumaczyła, że nie pozwoliła sztucznej inteligencji tworzyć tekstu, ale wykorzystała takie programy jak ChatGPT, Claude i Gemini, aby doszlifować język angielski. – Czasami pytałam, czy zdanie jest wystarczająco jasne – zaznaczyła.

Naukowczyni zapytana przez gazetę, jaka część tekstu została poprawiona przez AI, odpowiedziała, że „mogło to być po kilka zdań w każdym rozdziale”. – Maksymalnie 10 proc., ale nie mogę powiedzieć dokładnie, nie liczyłam – podkreśliła.

Sprawa trafiła do komisji. „Obserwujemy wzrost nieprawidłowości”

Autor skargi zwrócił uwagę, że Dignum powinna być wyjątkowo ostrożna w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi do edycji tekstu jako profesor zajmująca się etyką sztucznej inteligencji oraz szefowa AI Policy LAB na Uniwersytecie w Umeå. Badaczka jest wykładowczynią oraz doradza wielu instytucjom publicznym oraz firmom. W 2024 r. wygłosiła prelekcję na temat sztucznej inteligencji w Watykanie. Dignum w książce „The AI Paradox, how to make sense of a complex future” pisze, jak ważne jest monitorowanie i kontrolowanie rozwoju AI.

Pytany o oskarżenia wobec naukowczyni szef sekretariatu NPOF Jonas Jeppson nie chciał się wypowiadać w sprawie. Jak podkreślił, jest ona przedmiotem postępowania. – Obserwujemy jednak wzrost liczby przypadków nieprawidłowości związanych z odsyłaczami – przyznał.