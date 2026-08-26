W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Wojna celna USA i Kanady nabiera tempa

Po fiasku negocjacji handlowych między USA a Kanadą napięcia między krajami szybko rosną. Donald Trump zapowiedział kolejne cła na importowane z Kanady samochody, ciężarówki i części, a Ottawa odpowiedziała 50-procentowymi taryfami na amerykańską stal, aluminium i meble oraz 25-procentowymi cłami na elektronikę. Premier Kanady Mike Carney podkreśla, że jego kraj nadal jest gotowy do rozmów, ale nie zamierza ulegać presji Waszyngtonu. Spór dotyczy również współpracy Kanady z Chinami. To właśnie próba ograniczenia możliwości zawierania przez Ottawę umów z państwami trzecimi miała być jednym z powodów zakończenia ostatnich negocjacji.

AI wypiera część korepetycji

Sztuczna inteligencja coraz mocniej zmienia rynek pozaszkolnej edukacji. Według danych Oferteo od 2022 r. liczba zapytań o korepetycje z języków obcych spadła o 66 proc., a zainteresowanie kursami komputerowymi zmniejszyło się aż o 80 proc. Chatboty stają się dla wielu osób łatwo dostępną i często darmową alternatywą dla tradycyjnych korepetycji. Po raz pierwszy w historii pomiarów spadły również ceny korepetycji z matematyki. Tańsze są także zajęcia z chemii, biologii i fizyki.

Niemiecka gospodarka zaczyna odbijać

Niemiecka gospodarka wysyła coraz więcej pozytywnych sygnałów. PKB Niemiec w drugim kwartale wzrósł o 0,3 proc. kwartał do kwartału, a indeks klimatu biznesowego Ifo osiągnął w sierpniu 88,8 pkt., najwyższy poziom od ponad roku. Poprawiają się wyniki przedsiębiorstw, sytuacja w przemyśle i eksport. Perspektywy niemieckiej gospodarki mogą dodatkowo poprawić inwestycje z wartego 500 mld euro funduszu infrastrukturalnego. Trwałe ożywienie w Niemczech byłoby również dobrą wiadomością dla polskiego przemysłu, silnie powiązanego z zachodnim sąsiadem.

Bitcoin wraca do łask inwestorów

Bitcoin w ciągu tygodnia podrożał o około 25 proc., a we wtorek jego kurs sięgnął 81 tys. dol.. Wzrostowi notowań towarzyszy powrót kapitału instytucjonalnego. W ciągu sześciu dni do funduszy ETF inwestujących w największe kryptowaluty napłynęło netto ponad 2,5 mld dol.. Indeks strachu i chciwości na rynku kryptowalut osiągnął 92 pkt., wskazując na ekstremalną chciwość inwestorów. Eksperci zwracają jednak uwagę na ryzyko korekty. Bitcoin historycznie przechodził znacznie większe spadki niż podczas obecnej bessy, dlatego obecny rajd nie musi oznaczać końca zmienności na rynku kryptowalut.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.