Archeolodzy odkryli 11 000-letnią kamienną rzeźbę przedstawiającą ludzką postać siedzącą na grzbiecie lamparta w Karahan Tepe, jednym z zespołu prehistorycznych stanowisk w południowo-wschodniej Turcji, które zmieniają wiedzę o najwcześniejszych osadach ludzkich.

Reklama Reklama

11 000-letnia rzeźba człowieka na lamparcie

Rzeźba o wysokości 70 centymetrów została znaleziona podczas tegorocznych wykopalisk w Karahan Tepe, niedaleko miasta Şanlıurfa - poinformował minister kultury i turystyki Mehmet Nuri Ersoy.

W poście opublikowanym na tureckim portalu społecznościowym NSosyal Ersoy określił dzieło jako „rzeźbę kompozytową” w stylu wcześniej niespotykanym na tym stanowisku. Znaleziono ją na ławie biegnącej wzdłuż ściany budowli o średnicy około 3 metrów, której podłogę wyłożono płaskimi kamieniami – powiedział.

Odkrycie jest częścią trwających wykopalisk prowadzonych w ramach projektu „Dziedzictwo Przyszłości”, którego celem jest rozszerzenie badań archeologicznych i prac konserwatorskich na stanowiskach w całym kraju.

Karahan Tepe i tajemnice neolitycznych społeczeństw

Karahan Tepe to odrębna prehistoryczna osada położona około 30 kilometrów od Göbekli Tepe. Jest jednym z kilkunastu stanowisk w regionie znanym jako Tas Tepeler, czyli „Kamienne Wzgórza”, objętych wspólnym projektem archeologicznym.

Stanowiska te pochodzą z okresu neolitu, sprzed ponad 10 000 lat, kiedy społeczności zamieszkujące ten region przechodziły z mobilnego, łowiecko-zbierackiego trybu życia w kierunku bardziej osiadłych form bytowania. Ich monumentalne kamienne budowle, rzeźby i inne pozostałości dostarczają dowodów na złożone praktyki społeczne i rytualne na długo przed pojawieniem się miast i pisma.

Göbekli Tepe, odkryte w latach 60. XX wieku i intensywnie badane od lat 90., jest najbardziej znanym stanowiskiem archeologicznym tego regionu. Jego masywne kamienne filary w kształcie litery T oraz rzeźby zwierząt podważyły wcześniejsze założenia dotyczące rozwoju stałych osad i zorganizowanych społeczeństw.

Kamienne Wzgórza zmieniają obraz początków osadnictwa

Karahan Tepe stało się kolejnym ważnym stanowiskiem archeologicznym w regionie, odkąd wykopaliska rozpoczęły się tam w 2019 r.. Archeolodzy odkryli monumentalne budowle, wizerunki ludzi i zwierząt oraz inne pozostałości datowane mniej więcej na ten sam okres co znaleziska z Göbekli Tepe.

Czytaj więcej Archeologia Twarz sprzed dwunastu tysięcy lat. Nowy rozdział w archeologii Minister Kultury i Turystyki Turcji, Mehmet Nuri Ersoy, ogłosił, że archeolodzy odkryli w Karahan Tepe filar w kształcie litery T z wyrzeźbioną lud...

Ersoy powiedział, że odkrycie „otwiera drzwi do nowych pytań dotyczących najwcześniejszych okresów historii ludzkości” i będzie miało szeroki wpływ na środowisko naukowe.