W piątek o godz. 9 rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów, poświęcone projektowi budżetu na 2027 r. Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu MF ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września.

Reklama Reklama

Zgodnie z konstytucją ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi jej projektu. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni.

Premier Donald Tusk: Wzrosną wydatki w budżecie na zbrojeniówkę i zdrowie

W ubiegły piątek odbyło się robocze posiedzenie Rady Ministrów, poświęcone budżetowi państwa. Przed jego rozpoczęciem premier Donald Tusk powiedział, że obecna sytuacja jest „obiektywnie bardzo wymagająca”, a Polska ma „priorytety, które kosztują dużo pieniędzy”. Wśród nich wymienił wydatki na bezpieczeństwo, przemysł zbrojeniowy. Przypomniał, że Polska wydaje ok. 5 proc. PKB na obronność, czyli „średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO”.

– Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy, bo bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem, jest i będzie naszym priorytetem – podkreślił Tusk.

Szef rządu zapowiedział też, że w przyszłorocznym budżecie wydatki na ochronę zdrowia wzrosną o 17 mld zł. Podkreślił, że Rada Ministrów przygotowuje projekt ustawy dotyczący ochrony zdrowia. Celem regulacji – jak powiedział – jest to, „żeby pieniądze pochodzące ze składek i budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć, czasami nieuzasadnionych zarobków”.

– Naszym trzecim priorytetem są inwestycje – dodał Tusk. Zaznaczył jednocześnie, że rząd ma świadomość „długu i wysokiego deficytu”, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Podkreślił, że są to „wielomiliardowe inwestycje”, przede wszystkim w transformację energetyczną, tak by energia była w przyszłości tańsza. Wskazał też na inwestycje kolejowe i drogowe.

Rząd szykuje zmiany podatkowe. Wyższy CIT dla firm i ulgowy PIT dla klasy średniej

Tusk odniósł się też do propozycji zmian podatkowych, które przedstawił w środę. Chodzi m.in. o podniesienie od 2027 r. progu podatkowego w PIT ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowej, 24-proc. stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł rocznie

Premier w piątek zwrócił uwagę, że najwyższa, 32-proc. stawka podatku dotknie osoby zarabiające powyżej 150 tys. zł. Ocenił, że wprowadzenie nowej, 24-proc. stawki daje „wyraźną ulgę podatnikom”, gdyż nawet jeśli zarobią ponad 130 tys. zł to nie będą „wchodzić w ten bolesny próg 32 proc.”

Poza zmianami progów podatkowych w PIT resort finansów proponuje podwyżki niektórych podatków. Chodzi o: podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli ponad 200 mln zł; zwiększenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 mln zł rocznie do 5 proc. (czyli o 1 pkt. proc.) oraz powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych wynoszącego 250 tys. euro, czyli ok. 1 mln zł. Obecnie limit przychodów na ryczałcie to 2 mln euro.

Z projektu ustawy wynika, że rząd chce wprowadzić dodatkową stawkę podatkową dla najlepiej zarabiających ryczałtowców. Ma ona wynieść 17 proc. i mieć zastosowanie do przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie 2027 r. i kolejnych lat.

W czerwcu br. rząd przyjął prognozę wskaźników makroekonomicznych na rok 2027 Według czerwcowych szacunków, w przyszłym roku PKB ma wzrosnąć o 3,1 proc. inflacja średnioroczna ma wynieść 2,5 proc. Bezrobocie rejestrowane na koniec 2027 r. ma wynieść 5,6 proc.