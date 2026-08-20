W GLC od wielu lat wspieramy przedsiębiorców w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych. Nasz zespół biegłych rewidentów współpracuje zarówno z dużymi grupami kapitałowymi, jak i średnimi przedsiębiorstwami reprezentującymi różne branże. Dzięki temu wiemy, które obszary najczęściej wymagają szczególnej uwagi i jak przygotować proces badania tak, aby przebiegał sprawnie oraz bez niepotrzebnego obciążania organizacji.

Badanie sprawozdania finansowego to proces, a nie jednorazowa kontrola

Jednym z najczęściej spotykanych błędów jest przekonanie, że badanie rozpoczyna się dopiero w momencie pojawienia się audytorów w siedzibie firmy. W praktyce profesjonalny audyt zaczyna się znacznie wcześniej – od zaplanowania harmonogramu, poznania działalności przedsiębiorstwa i ustalenia zasad współpracy.

Dlatego w GLC rozpoczynamy każde badanie od rozmowy z klientem. Pozwala nam to zrozumieć specyfikę działalności, zidentyfikować potencjalne ryzyka oraz przygotować harmonogram prac dostosowany do organizacji przedsiębiorstwa. Takie podejście ogranicza liczbę nieplanowanych działań i ułatwia współpracę zarówno zarządowi, jak i działowi finansowemu.

Foto: Mat. partnera

Etap 1. Planowanie badania

Pierwszym etapem jest przygotowanie strategii badania. Biegły rewident analizuje charakter działalności jednostki, jej model biznesowy, strukturę organizacyjną oraz obszary, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

Na tym etapie oceniane są między innymi:

• branża i otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa,

• system rachunkowości,

• procesy kontroli wewnętrznej,

• wyniki finansowe z poprzednich lat,

• zmiany organizacyjne,

• nietypowe transakcje.

Takie przygotowanie pozwala skoncentrować prace audytowe tam, gdzie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest największe. Dzięki temu badanie jest bardziej efektywne, a przedsiębiorstwo nie jest obciążane zbędnymi procedurami.

Etap 2. Badanie właściwe

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie procedur audytowych. Ich celem jest uzyskanie odpowiednich dowodów potwierdzających, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny obraz sytuacji przedsiębiorstwa.

Zakres badania może obejmować między innymi:

• analizę ksiąg rachunkowych,

• weryfikację wybranych dokumentów źródłowych,

• ocenę wyceny aktywów i zobowiązań,

• analizę przychodów i kosztów,

• potwierdzenie sald z kontrahentami,

• ocenę rezerw i odpisów aktualizujących,

• analizę zdarzeń po dniu bilansowym.

W biurze doradztwa finansowego i prawnego GLC dużą wagę przykładamy do komunikacji z klientem. Na bieżąco wyjaśniamy cel prowadzonych procedur oraz informujemy o wymaganych dokumentach. Dzięki temu przedsiębiorstwo może odpowiednio zaplanować zaangażowanie pracowników i uniknąć sytuacji, w której liczne prośby o informacje pojawiają się dopiero pod koniec badania.

Etap 3. Omówienie wyników i wydanie opinii

Po zakończeniu procedur audytowych biegły rewident podsumowuje wyniki badania oraz przedstawia opinię dotyczącą sprawozdania finansowego.

Dla wielu przedsiębiorstw jest to również moment na omówienie zauważonych ryzyk i możliwości usprawnienia procesów finansowych. W praktyce rekomendacje dotyczą często organizacji obiegu dokumentów, systemu kontroli wewnętrznej czy sposobu dokumentowania wybranych operacji gospodarczych.

W GLC traktujemy zakończenie badania jako początek dalszej współpracy. Zależy nam, aby przekazane rekomendacje miały realną wartość biznesową i pomagały klientom ograniczać ryzyko w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Foto: Mat. partnera

Jak przygotować firmę do badania?

Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa pozwala skrócić czas badania i ograniczyć liczbę dodatkowych zapytań kierowanych do działu finansowego.

Przygotuj dokumentację

Przed rozpoczęciem badania warto zgromadzić najważniejsze dokumenty, takie jak:

• księgi rachunkowe,

• zestawienia obrotów i sald,

• umowy z kontrahentami,

• dokumentację środków trwałych,

• potwierdzenia sald,

• dokumentację kredytów i leasingów,

• protokoły z inwentaryzacji,

• dokumenty podatkowe.

W GLC przed rozpoczęciem prac przekazujemy klientom szczegółową listę dokumentów potrzebnych do badania. Pozwala to odpowiednio zaplanować przygotowania i znacząco usprawnia cały proces.

Wyznacz koordynatora współpracy

Jednym z elementów, który w największym stopniu wpływa na sprawny przebieg badania, jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z audytorem.

Najczęściej funkcję tę pełni:

• główny księgowy,

• dyrektor finansowy,

• członek zarządu odpowiedzialny za finanse.

Po stronie GLC klient również współpracuje z dedykowanym zespołem. Dzięki temu komunikacja jest uporządkowana, a wszystkie ustalenia odbywają się w sposób przejrzysty i terminowy.

Foto: Mat. partnera

Najczęstsze błędy wydłużające badanie

W praktyce większość opóźnień nie wynika z błędów księgowych, lecz z niewystarczającego przygotowania organizacyjnego.

Najczęstszy problem Jak pomaga GLC? Zbyt późny wybór audytora Pomagamy zaplanować harmonogram badania z odpowiednim wyprzedzeniem. Brak wymaganych dokumentów Przekazujemy listę dokumentów i wspieramy klienta w przygotowaniach. Rozproszona komunikacja Wyznaczamy dedykowany zespół odpowiedzialny za realizację badania. Pytania pojawiające się na końcu procesu Komunikujemy potrzeby informacyjne na bieżąco, dzięki czemu przedsiębiorstwo może szybciej reagować. Niejasności dotyczące wymagań audytu Wyjaśniamy przebieg badania oraz cel poszczególnych procedur.

Dlaczego przedsiębiorcy wybierają GLC?

Badanie sprawozdania finansowego to nie tylko obowiązek ustawowy. To również proces wymagający dobrej organizacji, doświadczenia oraz sprawnej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a firmą audytorską.

GLC od lat realizuje badania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. Łączymy wiedzę biegłych rewidentów z doświadczeniem ekspertów z zakresu podatków, rachunkowości i doradztwa biznesowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie spojrzeć na sytuację przedsiębiorstwa szerzej niż wyłącznie przez pryzmat zgodności z przepisami.

Klienci współpracujący z GLC mogą liczyć na:

• indywidualne podejście do każdego projektu,

• zespół doświadczonych biegłych rewidentów,

• sprawną organizację procesu badania,

• bieżący kontakt z ekspertami,

• praktyczne rekomendacje po zakończeniu audytu,

• wsparcie również w obszarze rachunkowości, podatków oraz doradztwa dla biznesu.

Jeżeli Twoja firma przygotowuje się do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego lub planuje zmianę firmy audytorskiej, warto rozpocząć rozmowy odpowiednio wcześniej. Eksperci GLC pomogą zaplanować cały proces, wskazać zakres niezbędnych przygotowań oraz przeprowadzić badanie w sposób sprawny, transparentny i zgodny z obowiązującymi standardami rewizji finansowej.

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