To część działań ukraińskich sił, które w ostatnich dniach przeprowadziły serię uderzeń w rosyjskie obiekty wojskowe.

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Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę lotniczą. Trafiono samoloty Su-35 i Su-34

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o przeprowadzeniu ataku na rosyjską bazę lotniczą Chanskaja, znajdującą się w Republice Adygei. W wyniku operacji ukraińskie drony miały trafić dwa rosyjskie samoloty bojowe – Su-35 i Su-34 – oraz znajdujący się na terenie lotniska skład amunicji.

„Minionej nocy Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła udany atak na bazę lotniczą Chanskaja w rosyjskiej Republice Adygei. Odległość do celu wynosiła około 500 kilometrów” – przekazała SBU w komunikacie cytowanym przez agencję Ukrinform.

Operację przeprowadziły bezzałogowce należące do Centrum Operacji Specjalnych „A” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Według ukraińskich służb jednym z trafionych samolotów był Su-35, czyli wielozadaniowy myśliwiec uznawany za jedną z najnowocześniejszych maszyn bojowych znajdujących się na wyposażeniu rosyjskiej armii. Jego wartość eksportowa szacowana jest na około 100 mln dol. – zauważa agencja Ukrinform.

Drugą trafioną maszyną miał być Su-34, samolot myśliwsko-bombowy odgrywający istotną rolę w rosyjskim lotnictwie taktycznym. Jego wartość eksportowa wynosi około 50 mln dol. Oznacza to, że łączna wartość eksportowa obu samolotów sięga około 150 mln dol.

SBU poinformowała również o trafieniu składu amunicji znajdującego się na terenie bazy lotniczej. W komunikacie nie sprecyzowano stopnia uszkodzenia samolotów ani skali zniszczeń pozostałej infrastruktury.

Ukraina informuje o kolejnych stratach rosyjskiego lotnictwa

Atak na bazę lotniczą w Adygei nie jest jedyną operacją wymierzoną w rosyjskie lotnictwo, o której poinformowała strona ukraińska.

Jak przypomina agencja Ukrinform, ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych zniszczyły wcześniej rosyjski myśliwiec Su-33, śmigłowiec Mi-8 oraz dwa systemy walki radioelektronicznej w Anapie.

Ukraińskie siły prowadziły również działania przeciwko innym rosyjskim obiektom wojskowym. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że 3 października oraz w nocy z 3 na 4 października 2026 r. ukraińskie jednostki przeprowadziły serię uderzeń na ważne cele przeciwnika.

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Ukraińcy trafili rosyjski system Buk-M3 i miejsce startu dronów

Jednym z celów ukraińskich ataków był rosyjski przeciwlotniczy zestaw rakietowy Buk-M3, znajdujący się w rejonie miejscowości Kuroszany w obwodzie zaporoskim. Według komunikatu ukraińskiego Sztabu Generalnego system został trafiony.

Kolejne uderzenie przeprowadzono w rejonie Doniecka, gdzie ukraińskie wojska zaatakowały miejsce wykorzystywane przez Rosjan do przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych.

Ukraiński Sztab Generalny podkreślił, że obiekty tego rodzaju należą do priorytetowych celów ukraińskiej armii. Systematyczne ataki na infrastrukturę wykorzystywaną do obsługi rosyjskich dronów mają ograniczyć możliwości przeprowadzania uderzeń na ludność cywilną Ukrainy.

Seria ukraińskich uderzeń. Celem rosyjskie systemy łączności i walki radioelektronicznej

Ukraińskie wojska przeprowadziły także atak na rosyjską stację walki radioelektronicznej znajdującą się w rejonie miasta Klimowo w obwodzie briańskim na terytorium Rosji.

Kolejnymi celami były węzły telekomunikacyjne rosyjskich jednostek wojskowych. Według ukraińskiego Sztabu Generalnego trafiono obiekty zlokalizowane w rejonach Hirnyka, Jasynuwatej oraz Doniecka w obwodzie donieckim.

Ukraińskie siły zaatakowały również rosyjskie jednostki w rejonach Wesołej Tarasówki i Lisiczańska w obwodzie ługańskim.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaznaczył, że operacje wymierzone w kluczowe obiekty wojskowe przeciwnika będą kontynuowane.