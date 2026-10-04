Po spotkaniu przewodniczącego Xi Jinpinga i Donalda Trumpa w Waszyngtonie Zachód przegapił drobiazg, który jednak ma ciężar stu parowozów. Co więcej, to kropka nad „i” w kwestii amerykańskiej strategii polityki zagranicznej, szczególnie groźna dla naszej części świata. Wyraźnie wybrzmiewa w chińskim stanowisku po waszyngtońskim szczycie, a wprost wypowiedział je chiński ambasador Lu Shan w wywiadzie dla Wydarzeń 24.

Chiny piszą o pokojowym współistnieniu z USA. I o „naturalnych rozbieżnościach”, które dotyczą m.in. wolności i demokracji