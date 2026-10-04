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Xi Jinping i Donald Trump
Po spotkaniu przewodniczącego Xi Jinpinga i Donalda Trumpa w Waszyngtonie Zachód przegapił drobiazg, który jednak ma ciężar stu parowozów. Co więcej, to kropka nad „i” w kwestii amerykańskiej strategii polityki zagranicznej, szczególnie groźna dla naszej części świata. Wyraźnie wybrzmiewa w chińskim stanowisku po waszyngtońskim szczycie, a wprost wypowiedział je chiński ambasador Lu Shan w wywiadzie dla Wydarzeń 24.
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