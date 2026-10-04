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Bogusław Chrabota: Nie zauważyliśmy, że USA i Chiny zaczynają dzielić świat. To groźne dla Polski

Po spotkaniu Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem wyraźnie widzimy, że świat zmierza w kierunku koegzystencji. I trwałego podziału stref wpływu. Dla Polski to bardzo niebezpieczne, bo granica jednej z nich leży na Bugu.

Publikacja: 04.10.2026 19:03

Xi Jinping i Donald Trump

Xi Jinping i Donald Trump

Foto: PAP/EPA

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Bogusław Chrabota

Po spotkaniu przewodniczącego Xi Jinpinga i Donalda Trumpa w Waszyngtonie Zachód przegapił drobiazg, który jednak ma ciężar stu parowozów. Co więcej, to kropka nad „i” w kwestii amerykańskiej strategii polityki zagranicznej, szczególnie groźna dla naszej części świata. Wyraźnie wybrzmiewa w chińskim stanowisku po waszyngtońskim szczycie, a wprost wypowiedział je chiński ambasador Lu Shan w wywiadzie dla Wydarzeń 24.

Chiny piszą o pokojowym współistnieniu z USA. I o „naturalnych rozbieżnościach”, które dotyczą m.in. wolności i demokracji

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