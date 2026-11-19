W ciągu minionych trzech dekad mieliśmy w Polsce cud gospodarczy. Radykalnie zmniejszyliśmy dystans dzielący nas od zachodniej Europy, dogoniliśmy pod względem PKB na głowę mieszkańca Japonię, weszliśmy do grona największych gospodarek świata. Przyczyniło się do tego wiele czynników, również te, o których mówił Smith.

Polska budowała gospodarkę w warunkach pokoju. Aż do czasu sporu o sądownictwo