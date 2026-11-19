Polska ma już dwa kierownictwa TK, a za chwilę będzie miała dwa Trybunały - pisze Witold M. Orłowski
W ciągu minionych trzech dekad mieliśmy w Polsce cud gospodarczy. Radykalnie zmniejszyliśmy dystans dzielący nas od zachodniej Europy, dogoniliśmy pod względem PKB na głowę mieszkańca Japonię, weszliśmy do grona największych gospodarek świata. Przyczyniło się do tego wiele czynników, również te, o których mówił Smith.
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