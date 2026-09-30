Według wstępnych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Ukraina może stanąć w obliczu deficytu finansowania w wysokości od 30 do 35 mld dolarów w przyszłym roku, 17 mld dol. w 2028 r. i kolejnych 2 miliardów dol. w 2029 r., podały źródła. Do 2029 r. w kasie państwa zabraknie więc do 54 mld dol. Dane te mogą ulec zmianie, w zależności od sytuacji międzynarodowej, podkreśla agencja Bloomberg.

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Konieczne reformy na Ukrainie

Kijów stara się o dodatkowe fundusze od partnerów międzynarodowych, aby przeciwdziałać rosyjskiej inwazji trwającej już piąty rok. W Brukseli odbyło się spotkanie największych darczyńców Ukrainy, w celu przyspieszenia negocjacji w sprawie dodatkowej pomocy. Na początku tego roku Unia Europejska zatwierdziła pakiet wsparcia pożyczkowego dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Komisja Europejska wezwała swoich partnerów do wywiązania się ze zobowiązań dotyczących zapewnienia dodatkowych 30 mld euro w tym i przyszłym roku.

Aby te pieniądze dostać, po stronie Kijowa jest dużo do zrobienia. Komisja Europejska i MFW wezwały rząd Ukrainy do wdrożenia planu reform, który umożliwi otrzymanie pomocy międzynarodowej i usprawni zarządzanie przyznanymi funduszami. Chodzi o to, co zawsze – szarą strefę, korupcję, podniesienie podatków.

Komisarz UE ds. gospodarki Valdis Dombrovskis i minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko mieli się spotkać, aby omówić reformy niezbędne do otrzymania przez Ukrainę kolejnej transzy wsparcia budżetowego z Unii Europejskiej.

Kraje Wspólnoty nadal dyskutują nad sposobami zapewnienia Kijowowi dodatkowego finansowania, ponieważ wojna prawdopodobnie będzie trwać i w przyszłym roku. Obie strony zintensyfikowały ataki w ostatnich miesiącach.

Niektóre państwa członkowskie UE – głównie kraje bałtyckie, powróciły do pomysłu wykorzystania 210 miliardów euro zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego w Europie. Inne proponują emisję dodatkowego wspólnego instrumentu dłużnego. Brak jednolitej strategii spowalnia udzielanie pomocy i jeszcze bardziej komplikuje sytuację budżetu Ukrainy.

Będą cięcia w wydatkach Ukrainy

Premier Serhij Korecki oświadczył, że Ukraina stoi w obliczu ogromnych cięć wydatków z powodu opóźnień w pomocy zachodniej. Kijów będzie musiał znacznie zmniejszyć swój obecny budżet, chyba że parlamentarzyści podejmą niepopularne społecznie kroki niezbędne do zabezpieczenia miliardów dolarów pomocy zachodniej przed zimą.

Premier ogłosił również, że rząd znalazł 7 mld dol. na finansowanie Sił Zbrojnych poprzez realokację wydatków i oszczędności. Umożliwi to bezzwłoczną wypłatę pensji walczącym żołnierzom i ich rodzinom.

A wojna kosztuje coraz więcej. Ministerstwo Obrony Ukrainy szacuje, że wydatki na sektor bezpieczeństwa i obrony wzrosną do 175 mld dol. w 2027 r., w porównaniu ze 155 mld dol. w 2026 r.

„Odnosząc się do ogólnych potrzeb w tym sektorze, ministerstwo obrony stwierdza, że wojna będzie kosztować około 175 mld dol. w przyszłym roku. Budżet sfinansuje 100 mld dol. Potrzeba więc 75 mld dol. z zewnątrz i konieczne jest wykorzystanie różnych narzędzi, w tym współpracy z partnerami międzynarodowymi – nie tylko w celu pozyskania bezpośredniego finansowania, ale także wykorzystania różnych mechanizmów, które funkcjonują od czterech lat” – powiedział Roman Jermoliczew, wiceminister finansów.

Według Jermoliczowa, podejście do tworzenia budżetu obronnego w tym roku znacząco różni się od podejścia z lat ubiegłych. Rząd zwiększył już środki na sektor bezpieczeństwa i obrony. Kwota ta uwzględnia już prognozowany wzrost wydatków na wynagrodzenia dla personelu wojskowego w bieżącym roku.