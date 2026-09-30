We wtorek na oficjalnym profilu Ambasady Rosji w Londynie w serwisie X pojawił się wpis ostrzegający osoby, które opowiadają się za blokadą lub uderzeniem na Królewiec – rosyjską eksklawę nad Morzem Bałtyckim. Jak czytamy we wpisie:

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Każde działanie militarne Wielkiej Brytanii lub NATO przeciwko terytorium Rosji spotkałoby się z odpowiedzią przy użyciu wszystkich środków, jakimi dysponuje Rosja, w tym broni jądrowej.

Rosja reaguje na brytyjski serial i artykuł

Skąd taka reakcja? W poście opublikowanym w serwisie X umieszczono link do wpisu na Telegramie, gdzie można znaleźć szerszy komentarz. Czytamy w nim, że ambasada odnotowała artykuł opublikowany w „The i Paper”, który był poświęcony Królewcowi. Zasugerowano w nim, że NATO mogłoby zablokować ten region lub „wycofać uznanie rosyjskiej suwerenności” nad nim. Ambasada przywołała również serial „The Wargame”, którego scenariusz odnosi się właśnie do hipotetycznego uderzenia na rosyjską eksklawę. Ponadto we wpisie pojawiła się informacja, że Rosja nie dąży do konfrontacji z NATO ani Europą i nie zamierza ich atakować, jednak jeśli ktokolwiek zdecyduje się rozpętać taki konflikt, musi mieć świadomość, że Rosja odpowiednio zareaguje.

„The Wargame” pokazuje fikcyjny konflikt z Rosją

Jak podaje PAP, w weekendowym wydaniu dziennika „I” Królewiec został opisany jako „największa słabość Putina” i „pięta Achillesa Federacji Rosyjskiej”. W artykule pojawiła się również informacja o tym, że NATO ma różne możliwości oddziaływania na Królewiec i mogłyby one posłużyć jako narzędzie nacisku na Rosję. Celem miałoby być ograniczenie rosyjskich działań sabotażowych w Europie lub skłonienie Moskwy do poważniejszego potraktowania rozmów pokojowych z Ukrainą. Cytowany przez dziennik analityk bezpieczeństwa Edward Lucas przekonywał, że NATO powinno jasno ostrzec Rosję, że kolejne wrogie działania mogą wiązać się z utratą Królewca.

„The Wargame” to z kolei brytyjski serial dokumentalno-dramatyczny w konwencji symulacji, oparty na podcaście Sky News. Politycy, wojskowi i przedstawiciele służb wcielają się w członków sztabu kryzysowego, który musi zareagować na rosyjski atak na Wielką Brytanię. W przedstawionym scenariuszu to Rosja jest agresorem, a brytyjski premier zarządza uderzenia odwetowe na Królewiec i Murmańsk. Miniserial pokazuje, jak gabinet reaguje na bieżące doniesienia medialne, raporty wywiadowcze i nieoczekiwane zwroty akcji w miarę eskalacji konfliktu. Jego premiera odbyła się 21 września.