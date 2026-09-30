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Rosyjski ekonomista wskazuje, co może zmusić Putina do zakończenia wojny. Nie są to sankcje

Jeżeli Kreml wyśle milion ludzi na rzeź, naród się zbuntuje. Ale na pewno nie dojdzie do buntu z powodu wysokiej inflacji - mówi „Rzeczpospolitej” prof. Władisław Inoziemcew, znany rosyjski niezależny ekonomista i wieloletni krytyk Władimira Putina.

Publikacja: 30.09.2026 09:37

Rosyjski ekonomista: Sankcje nie zatrzymają Putina. Dajcie Ukrainie rakiety

Rosyjski ekonomista: Sankcje nie zatrzymają Putina. Dajcie Ukrainie rakiety

Foto: PAP/EPA

Rusłan Szoszyn

Ostatnio Unia Europejska zdjęła wprowadzone z powodu agresji Rosji na Ukrainę sankcje z dwóch rosyjskich oligarchów – Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana. Zaskakuje to pana?

Bez wątpienia jest to rezultat działań lobbystów. Osoby te od dłuższego czasu domagały się zniesienia sankcji w sądach UE. Fridman wygrał proces w Sądzie Unii Europejskiej, ale wówczas doszło do dość dziwnej historii. UE dosłownie miesiąc przed ogłoszeniem wyroku nie przedłużyła starych sankcji, lecz wprowadziła nowe, z tym samym uzasadnieniem, ale z nowym numerem sprawy i nową datą. Usmanow też miał sporo wygranych procesów z mediami, a wiele stwierdzeń, którymi uzasadniano wprowadzone wobec niego sankcje, sądy uznały za niezgodne z rzeczywistością.

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