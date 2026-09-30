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Rosyjski ekonomista: Sankcje nie zatrzymają Putina. Dajcie Ukrainie rakiety
Bez wątpienia jest to rezultat działań lobbystów. Osoby te od dłuższego czasu domagały się zniesienia sankcji w sądach UE. Fridman wygrał proces w Sądzie Unii Europejskiej, ale wówczas doszło do dość dziwnej historii. UE dosłownie miesiąc przed ogłoszeniem wyroku nie przedłużyła starych sankcji, lecz wprowadziła nowe, z tym samym uzasadnieniem, ale z nowym numerem sprawy i nową datą. Usmanow też miał sporo wygranych procesów z mediami, a wiele stwierdzeń, którymi uzasadniano wprowadzone wobec niego sankcje, sądy uznały za niezgodne z rzeczywistością.
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