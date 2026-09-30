W sobotę 26 września policjanci wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej w Jaśle zwrócili uwagę na informację w mediach społecznościowych o poszukiwanym Audi z przyczepką, którym mieli poruszać się sprawcy kradzieży dokonanej w okolicach Krosna. Oba pojazdy miały szwajcarskie tablice rejestracyjne.

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Jeszcze tego samego dnia ok. godz. 15 na ul. Szajnochy w Jaśle pojazd został zatrzymany do kontroli, a funkcjonariusze skontaktowali się z dyżurnym jasielskiej komendy. Ten przekazał mundurowym, że dosłownie w tym samym czasie, kontaktował się z nim jego odpowiednik z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, przekazując mu informacje o pojeździe i podróżującym nim mężczyznach.

Domniemani złodzieje z Rumunii w niesprawnym aucie

Okazało się, że wszyscy trzej mężczyźni to obywatele Rumunii poszukiwani za kradzież, do której doszło w Bielsku-Białej. Ich łupem padło 700 kg miedzi oraz 20 litrów oleju napędowego o łącznej wartości ponad 45 tys. zł.

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze z Jasła stwierdzili, że Audi jest niesprawne technicznie, a kierowca i pasażerowie nie korzystali z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Za popełnione wykroczenia 30-letni kierowca został ukarany dwoma mandatami na łączną kwotę 3100 zł. Pasażerowie – 38- i 29-latek dostali mandatami po 100 zł.

Mężczyźni trafili do policyjnej izby zatrzymań, a samochód na policyjny parking. Potem zostali przekazani policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, którzy zajmują się sprawą kradzieży miedzi i paliwa.