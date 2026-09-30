Nie usunęliśmy tej reklamy”. Aż 106 razy tę samą odpowiedź dostał w 2024 r. CERT Polska. Od stycznia do listopada 2024 r. zgłoszeń dotyczących oszukańczych reklam złożył aż 122. Dwa lata później spór o odpowiedzialność platform za scam toczy się w Brukseli, w Sejmie i (na razie wyłącznie w trybie zabezpieczenia) przed polskimi sądami. Prawo, którym dysponujemy, nie jest na to przygotowane.

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26 sierpnia 2026 r. wicepremier Krzysztof Gawkowski skierował do wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Europejskiej Henny Virkkunen wniosek o ukaranie Mety kwotą nie niższą niż 250 mln euro, zarzucając naruszenie sześciu przepisów aktu o usługach cyfrowych (DSA). Dwa dni później Meta ogłosiła pakiet dla Polski: system sztucznej inteligencji wykrywający konta podszywające się pod osoby publiczne oraz obowiązkową weryfikację tożsamości reklamodawców z sektora usług finansowych.

Narzędzie nie jest nowe. W Wielkiej Brytanii Google wymaga od reklamodawców sektora finansowego wykazania autoryzacji Financial Conduct Authority (brytyjskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym) od 6 września 2021 r., a Meta przyjęła analogiczne zobowiązanie w Online Fraud Charter (dobrowolnym porozumieniu największych platform internetowych z brytyjskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych) z 30 listopada 2023 r. Filtr działa więc od pięciu lat, tyle że po drugiej stronie kanału La Manche. W Polsce narzędzie to pojawia się w tygodniu wystąpienia rządu do Komisji Europejskiej i wyłącznie dobrowolnie – obowiązek „poznaj swojego kontrahenta” z art. 30 DSA obejmuje przedsiębiorców handlujących na platformach, nie reklamodawców.

Słup ogłoszeniowy, który zna Twoje lęki

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji 17 września Małgorzata Rozenek-Majdan mówiła, że Meta przedstawia się jako neutralny słup ogłoszeniowy, a nim nie jest. Słup nie profiluje przechodniów, nie analizuje ich wieku ani lęków i nie wraca z reklamą, gdy ktoś okazał zainteresowanie.

Za tą metaforą stoi doktryna aktywnej roli, na której opiera się cała konstrukcja wyłączeń odpowiedzialności pośredników. Motyw 18 DSA odbiera ochronę za publikowanie wyłączenie temu, kto zamiast przetwarzać cudze informacje w sposób neutralny, czysto techniczny i automatyczny, „odgrywa aktywną rolę, która może pozwolić mu na powzięcie wiedzy o tych informacjach lub sprawowanie nad nimi kontroli”.

Platforma wystawia plik reklamy na aukcję, przewiduje prawdopodobieństwo reakcji konkretnego odbiorcy i optymalizuje dotarcie. Z dokumentów wewnętrznych Mety ujawnionych przez Reutersa wynika, że użytkownicy, którzy raz kliknęli w oszukańczą reklamę, częściej otrzymywali kolejne. Sygnał konwersji wysłany z fałszywej strony docelowej wraca zaś do platformy i uczy jej algorytm skuteczniej dostarczać oszustwo. Mechanizm traktuje je po prostu jak każdą inną kampanię, czyli mierzy, co działa, i podaje tego więcej. Czy to aktywne działanie?

Taką linię argumentacji przyjął Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpoznając 27 marca 2026 r. zażalenie Mety w sprawie Rafała Brzoski i Omeny Mensah: „rola pozwanego w procesie emisji reklam jest świadoma, aktywna i ukierunkowana na osiągnięcie korzyści majątkowej”. Brakuje jednak w przekazie publicznym zastrzeżenia, że było to postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia, nie sam wyrok.

Próg dziewięćdziesięciu pięciu procent

Reuters, a dokładniej Jeff Horwitz, ustalił na podstawie wewnętrznych materiałów Mety, że około 10 proc. jej przychodów za 2024 r. (mniej więcej 16 mld dolarów) mogło pochodzić z reklam oszukańczych i towarów zakazanych.

Z tych samych dokumentów wynika mechanika, która przesądza o wyniku tego zjawiska. Konto reklamodawcy blokowano trwale dopiero przy 95-procentowej pewności, że dopuszcza się oszustwa. Poniżej tego progu platforma tego nie robiła, tylko naliczała wyższą stawkę za emisję. Konta o statusie High Value Account zbierały ponad pięćset ostrzeżeń, a ciągle działały i nie były zamykane. Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo treści miały w swoich KPI limity niepozwalające obniżyć przychodu firmy o nie więcej niż 0,15 procent. Wewnętrznie szacowano, że przychód z ryzykownych reklam i tak przewyższy koszt ugody z regulatorem.

Uniwersalną weryfikację reklamodawców rozważano – ale ją finalnie odrzucono. Google podaje tymczasem, że ponad 90 proc. wyświetleń reklam na jego powierzchniach pochodzi od podmiotów zweryfikowanych. No to na czym ta weryfikacja polega? Dlaczego nie działa?

Oszuści stosują tzw. cloaking, tj. recenzent platformy i ofiara widzą inną stronę z inną treścią. Komercyjne usługi cloakingowe korzystają z czarnych list obejmujących ponad 51 mln adresów IP i sprytnie rozpoznają recenzenta treści platformy, np. na podstawie geolokalizacji i ID przeglądarki. Bywa też, że strona docelowa zostaje podmieniona po zatwierdzeniu kreacji reklamy. Formalnie platforma jest więc wprowadzana w błąd. Tyle że problemem nie jest to, czego nie dało się wykryć, lecz to, czego postanowiono nie blokować przy 94-procentowej pewności.

Zarządzanie percepcją regulatora

31 grudnia 2025 r. Reuters opublikował drugie śledztwo dotyczące wewnętrznego podręcznika opóźniania regulacji. Gdy w 2024 r. japoński regulator rozważał obowiązkową weryfikację reklamodawców, Meta ustaliła, jakimi słowami kluczowymi japońscy użytkownicy przeszukują Bibliotekę Reklam, sama powtórzyła te zapytania i usunęła znalezione reklamy. Wewnętrznie nazywano to zarządzaniem „prevalence perception”, a celem było, by treści stały się niewyszukiwalne dla regulatorów i dziennikarzy. Japonia obowiązku nie wprowadziła, a metodę wpisano do globalnego podręcznika Mety i zastosowano między innymi w Europie.

W tym kontekście polski spór wygląda nieco inaczej. Art. 39 DSA wskazuje, że platformowe repozytorium reklam ma archiwizować także reklamy usunięte i na tym polega jego funkcja dowodowa. Fundacja Instrat ustaliła we wrześniu 2026 r., że około 41 proc. analizowanych oszukańczych reklam nie znajduje wiernego odzwierciedlenia w Bibliotece Reklam, a przychód Mety z tych reklam w Polsce można szacować na 760 mln zł rocznie. Meta nazwała raport „fikcją stworzoną na zamówienie”.

Komisja Europejska pokazała 5 grudnia 2025 r., że wymieniony wyżej przepis DSA nie jest jednak martwy. W pierwszej w historii decyzji o naruszeniu DSA ukarała platformę X kwotą 120 mln euro, między innymi za naruszenie art. 39 DSA.

Czego prawo jednak „nie łapie”

Luki w możliwości stosowania przepisów nie wypełnia w szczególności art. 50 aktu o sztucznej inteligencji, stosowany od 2 sierpnia 2026 r. Obowiązek ujawnienia, że treść jest deepfakiem, spoczywa na podmiocie stosującym system AI, nie na platformie. Oszust własnego oszustwa nie oznaczy.

Podobnych luk jest więcej. Zgłoszenie z art. 16 DSA prowadzi do usunięcia jednej reklamy, a nie całej kampanii, a wypuszczenie tej samej treści w kilkuset wariantach zajmuje minuty. Prawo unijne nie zna obowiązku „stay-down”, czyli pilnowania, by usunięta treść nie wróciła, a art. 8 DSA zakazuje nakładania na platformy ogólnego obowiązku monitorowania. Cloakingu nie reguluje żaden przepis, a reklama z przejętego konta o nienagannej historii przejdzie każdą weryfikację tożsamości reklamodawcy.

Najpoważniejsze dla poszkodowanych osób jest jednak to, że DSA nie tworzy samodzielnej podstawy roszczenia odszkodowawczego. Art. 54 przyznaje prawo do odszkodowania „zgodnie z prawem Unii i prawem krajowym”, odsyłając do krajowych przepisów.

Pozywanie samych oszustów jest zaś ćwiczeniem iście akademickim. Przecież konta reklamowe zakładane są na tzw. słupy, hosting znajduje się poza Unią, wypłaty zysków realizowane są w kryptowalutach, a ośrodki operacyjne znajdują się w Azji Południowo-Wschodniej. Kogo więc pozwać?

Argument z drukarni

Polski ustawodawca zmierzył się z tym problemem już w 1984 r. Ogłoszenie ani reklama nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (art. 36 ust. 2 prawa prasowego). Wydawca i redaktor nie odpowiadają za treść reklamy wyłącznie wtedy, gdy opublikowali ją z poszanowaniem tego zakazu. Argumentacja ta ma jednak swoje granice. Sąd oddalił już powództwo przeciwko wydawcy reklamy z bezprawnie wykorzystanym wizerunkiem, bo powinność wydawcy ogranicza się do tego, co wynika z samej treści materiału. Z drugiej strony Sąd Najwyższy przyjął, że właściciel nieruchomości udostępniający powierzchnię pod reklamę naruszającą cudze dobra osobiste odpowiada jako współsprawca.

Wydawca, wybierając reklamę, odpowiada w granicach tego, co mógł dostrzec. Platforma, reklamę wybiera, wycenia, kieruje do konkretnego odbiorcy i mierzy jej skuteczność. Dysponuje też narzędziami nieporównanie potężniejszymi od oka redaktora, a zasłania się rolą hostingodawcy. Jak bardzo wyczuwalna jest zatem ta dysproporcja i czy ustawodawca ją zauważy?

Warszawa czy Bruksela

Obowiązki z DSA egzekwuje wobec bardzo dużych platform wyłącznie Komisja Europejska (art. 56 ust. 2), a adresatem obowiązków w przypadku Facebooka jest Meta Platforms Ireland Ltd.

Państwo członkowskie może stosować własne wymogi wobec dostawcy z innego państwa, o ile są proporcjonalne i poprzedza je wezwanie państwa siedziby oraz notyfikacja Komisji. Furtka jest jednak wąska i proceduralnie kosztowna.

To niejako przesądza o losie postulatu „150 proc.” Chodzi o inicjatywę Rafała Brzoski, prezesa InPostu, prowadzoną pod hasłem #STOPscam: platforma, która zarobiła na oszukańczej reklamie, miałaby zapłacić półtorakrotność przychodu z tej reklamy i kampanii z nią powiązanych, a środki trafiałyby do funduszu kompensacyjnego dla ofiar. Wokół pomysłu zbudowano kampanię popartą przez 145 tys. podpisów. Jako kara administracyjna nakładana przez polski organ na platformę nadzorowaną wyłącznie przez Komisję Europejską postulat ten jest trudny do obrony. Jako roszczenie cywilne o wydanie korzyści z konkretnej bezprawnej emisji mieści się natomiast w materii, do której odsyła art. 54 DSA – i właśnie tam należy go ulokować.

Niezależna od DSA istnieje ścieżka dotycząca naruszania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ponieważ wizerunek w deepfake’u to dane osobowe. Prezes UODO postanowieniami z 5 sierpnia 2024 r., w trybie pilnym z art. 66 RODO, zakazał Mecie publikacji reklam z danymi Brzoski i Mensah. Ciekawszy jest jednak ruch z sierpnia 2026 r.: wystąpienie do irlandzkiego organu wiodącego o projekt decyzji. Uruchamia ono mechanizm art. 60 ust. 4 RODO (organ państwa, w którym mieszkają poszkodowani, może wnieść uzasadniony sprzeciw wobec projektu decyzji organu wiodącego), a w razie jego nieuwzględnienia – drogę do wiążącej decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych w trybie art. 65 (spór między organami rozstrzyga wtedy gremium wszystkich organów krajowych).

A co na to Polska? Ustawa wdrażająca DSA, uchwalona w grudniu 2025 r., została 9 stycznia 2026 r. zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd rozdzielił materię na dwa projekty, Sejm przyjął poprawkę Senatu 4 września 2026 r. i ustawa czeka na podpis.

Ryzyko cichego finału

Zamiast ukarać platformę, Komisja Europejska może przyjąć złożone przez nią zobowiązania, uczynić je wiążącymi i na tym zakończyć postępowanie o naruszenie DSA (art. 71). Tak skończyła się sprawa repozytorium reklam TikToka.

Pakiet, który Meta ogłosiła dla Polski 28 sierpnia 2026 r., to nic innego jak system AI wykrywający konta podszywające się pod osoby publiczne z funkcją obowiązkowej weryfikacji tożsamości reklamodawców z sektora finansowego. Co ciekawe, pakiet pojawił się dwa dni po wniosku wicepremiera i dokładnie dwa lata po tym, jak analogiczne narzędzia działały już w Wielkiej Brytanii. Z perspektywy prawa wygląda to jak budowanie materiału pod decyzję z art. 71 DSA. Platforma pokaże, że sama wdrożyła środki, których mogłaby od niej żądać Komisja, i zaproponuje utrwalenie ich w formie zobowiązań. Jeśli Komisja je przyjmie, postępowanie zamknie się bez nałożenia kary. Sierpniowe ustępstwa okażą się wtedy nie zwycięstwem Polski, lecz skutecznie zarządzonym ryzykiem uniknięcia sankcji przez Metę.

Rafał Brzoska ma pieniądze na wieloletni proces. Większość poszkodowanych ich nie ma, a jedyne, co prawo dziś realnie oferuje, to postanowienie o zabezpieczeniu: środek indywidualny, wąski i tymczasowy, wobec zjawiska, które jest masowe i trwałe. Można więc wygrać własną sprawę i nie zmienić niczego dla nikogo innego. Dopóki emisja oszukańczej reklamy pozostaje dla platformy pozycją przychodową, a nie kosztem, rachunek będzie wychodził tak samo.

*Stan prawny i faktyczny na 21 września 2026 r.

Autorka jest prawnikiem, audytorem wiodącym ISO/IEC 27001:2022 oraz AI Management System Internal Auditor ISO/IEC 42001:2023; DSK Kancelaria