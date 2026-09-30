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Bartosz Zwoliński: Kontrola rzeczywistości

Po reformie PIP dyskusja nie dotyczy wyłącznie umów zlecenia, kontraktów B2B, pracy tymczasowej czy outsourcingu jako takich. Odnosi się raczej do granic, w jakich można oprzeć dany model organizacyjny na współpracy cywilnoprawnej.

Publikacja: 30.09.2026 05:00

Bartosz Zwoliński: Co zmieniła reforma PIP?

Bartosz Zwoliński: Co zmieniła reforma PIP?

Foto: Adobe Stock

Bartosz Zwoliński

Od 8 lipca 2026 r. ocena, czy umowa cywilnoprawna rzeczywiście pozostaje relacją niepracowniczą, przestała być wyłącznie ryzykiem przyszłego sporu sądowego – stała się również realnym przedmiotem bieżącej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: „PIP”). Zmiana wynika z nowych kompetencji przyznanych inspektorom pracy, które istotnie wzmacniają ich rolę w weryfikowaniu podstaw zatrudnienia.

Najwięcej uwagi budzi możliwość stwierdzenia istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Nie jest to jednak mechanizm działający automatycznie. Zanim dojdzie do wydania takiej decyzji, inspektor pracy powinien najpierw wystosować polecenie usunięcia naruszenia poprzez dostosowanie podstawy zatrudnienia do rzeczywistych warunków wykonywania pracy. Dopiero brak jego realizacji może prowadzić do wydania decyzji ustalającej stosunek pracy. Ale to nie wszystko. Równocześnie inspektorzy uzyskali możliwość wydawania poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem umów cywilnoprawnych.

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