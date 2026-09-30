1 lipca 2026 roku weszła w życie ustawa z 13 marca 2026 r. o niekaraniu obywateli RP biorących udział po stronie Ukrainy w konflikcie zbrojnym wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (DzU z 2026 r. poz. 435, zwana dalej ustawą z 13.03.2026). Jest ona chyba pierwszą ustawą amnestyjną i abolicyjną uchwaloną przez polski parlament w XXI wieku. Mimo to nie spotkała się z szerszym zainteresowaniem mediów, nawet profesjonalnych, a szkoda, gdyż w naszej ocenie jest przykładem „zbędnej legislacji”, potwierdzającej zjawisko inflacji prawa, z jakim w Polsce i nie tylko mamy od wielu lat do czynienia.