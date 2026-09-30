Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Piotr Kosmaty i Jacek Wygoda: Chybiona abolicja

Ustawa amnestyjna dla Polaków walczących w siłach zbrojnych Ukrainy jest przykładem „zbędnej legislacji”, potwierdzającej zjawisko inflacji prawa, z jakim w Polsce i nie tylko mamy od wielu lat do czynienia.

Publikacja: 30.09.2026 04:50

Ustawa amnestyjna dla Polaków walczących w siłach zbrojnych Ukrainy jest przykładem „zbędnej legisla

Ustawa amnestyjna dla Polaków walczących w siłach zbrojnych Ukrainy jest przykładem „zbędnej legislacji”.

Foto: Adobe Stock

Piotr Kosmaty, Jacek Wygoda

1 lipca 2026 roku weszła w życie ustawa z 13 marca 2026 r. o niekaraniu obywateli RP biorących udział po stronie Ukrainy w konflikcie zbrojnym wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (DzU z 2026 r. poz. 435, zwana dalej ustawą z 13.03.2026). Jest ona chyba pierwszą ustawą amnestyjną i abolicyjną uchwaloną przez polski parlament w XXI wieku. Mimo to nie spotkała się z szerszym zainteresowaniem mediów, nawet profesjonalnych, a szkoda, gdyż w naszej ocenie jest przykładem „zbędnej legislacji”, potwierdzającej zjawisko inflacji prawa, z jakim w Polsce i nie tylko mamy od wielu lat do czynienia.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama