„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - czytamy w komunikacie.

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Alert RCB dla Lubelszczyzny ma charakter prewencyjny

Dowództwo Operacyjna RZS w swoich serwisach społecznościowych poinformowało, że alert został ogłoszony w związku z kolejnymi atakami rosyjskich dronów w zachodniej Ukrainie.

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - czytamy.

Dowództwo podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i „są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”. Zapewnia, że wojsko jest gotowe do natychmiastowych reakcji w razie zagrożenia.

Dwa alerty RCB dla województwa lubleskiego jednego dnia

To już drugi alert dla mieszkańców Lubelszczyzny w środę. Pierwszy ogłoszono około 6 rano i dotyczył również województwa podkarpackiego, w tym działania lotnisk w Lublinie i Rzeszowie. Około godz. 7.45 dowództwo przekazało informację o zakończeniu działań oraz że „naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" i alert został odwołany.

Z kolei w poniedziałek mieszkańcy Lubelszczyzny, a później także Podkarpacia, trzykrotnie otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, związane z rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę. W związku z uderzeniami polskie lotnictwo zostało poderwane, a na Lubelszczyźnie uruchomiono syreny alarmowe. Tego dnia dron spadł 2 km od polskiej granicy.