„Który z polityków polskiej prawicy najlepiej reprezentuje Twoje interesy?” - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego wśród wyborców prawicy. Ankietowani mieli do wyboru prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, lidera Rozwoju Plus, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, lidera Nowej Nadziei, jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena oraz lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

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Sondaż: 41 proc. wyborców prawicy wskazuje Karola Nawrockiego, jako tego, kto najlepiej reprezentuje ich interesy

Na pytanie zadane w sondażu 41 proc. badanych wskazało prezydenta Karola Nawrockiego. Żaden inny polityk wymieniony w sondażu nie uzyskał więcej niż 15 proc. wskazań.

Według 15 proc. badanych najlepiej interesy wyborców prawicy reprezentuje Mentzen. 12 proc. ankietowanych wskazało na Brauna.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki znaleźli się ex aequo na ostatnim miejscu uzyskując po 8 proc. wskazań.

6 proc. respondentów uważa, że wyborców prawicy najlepiej reprezentuje ktoś inny.

Badanie wykonano w dniach 21-22 września na próbie 1029 dorosłych Polaków.

Na pytanie o lidera prawicy ankietowani najczęściej wskazują Jarosława Kaczyńskiego

Co ciekawe przed kilkoma dniami Instytut Badań Pollster spytał ogół respondentów, kto jest ich zdaniem liderem polskiej prawicy. W tamtym sondażu wygrał Kaczyński, wskazany przez 55 proc. badanych, wyprzedzając Nawrockiego wskazanego przez 29 proc. respondentów. Morawieckiego w tamtym badaniu wskazało 7 proc. ankietowanych, a Mentzena i Brauna – po 5 proc. 2 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „ktoś inny”.

Tamto badanie wykonano również 21-22 września. Wyniki nie uwzględniały osób, które nie miały opinii w tej sprawie.