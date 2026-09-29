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Donald Tusk naciska, Karol Nawrocki czeka. Wciąż nie wiadomo, co ze zmianami w podatkach

Rząd przyjął projekt zmian podatkowych. Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański wiążą z nim duże nadzieje – również w kategoriach przyszłego roku wyborczego. Pałac Prezydencki, mimo nacisków ze strony rządu, stanowiska nie zmienia.

Publikacja: 29.09.2026 14:58

Karol Nawrocki i Donald Tusk

Karol Nawrocki i Donald Tusk

Foto: PAP

Michał Kolanko

– To jest to, co dzisiaj jest możliwe. I z całą pewnością dla tych 3,5 mln podatników będzie to bardzo, w sensie pozytywnym, odczuwalne – wygłosił zza swojego laptopa, tuż przed posiedzeniem rządu, premier.

O zmianach tych poinformował premier wspólnie z ministrem Andrzejem Domański jeszcze w sierpniu. Pakiet ustaw podatkowych zakłada m.in. podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł, wprowadzenie nowego progu pośredniego oraz podwyższenie podatku CIT dla firm.  –  Słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, by ludzie płacili trochę niższe podatki – mówił Tusk o Pałacu Prezydenckim w kontekście progów podatkowych. Była to kolejna w ostatnich tygodniach „zaczepka” premiera pod adresem Karola Nawrockiego. 

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